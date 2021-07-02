Мягкие и сочные фрукты не только вкусны, но и полезны. Плоды приятные и сладкие на вкус. Существуют белые, желто-красные, оранжевые, красные персики, которые могут быть округлой формы, плоские и овальной формы. Сезон персиков продолжается с июля до октября.

Читайте также Тарелка здорового питания: как есть каждый день, чтобы оставаться здоровым

История

Персики в переводе с латинского – "персидская слива" или "персидское яблоко". Персик известен еще в дохристианские времена. Его завозили в Европу из Персии и Индии. Также распространены в Китае.

Персик/ Фото Pexels

Польза персиков

Персики – источник полезных витаминов и минералов. В составе плодов персикового дерева содержатся – витамины группы С, А, Е, РР, К, бета-каротин, натуральный сахар, клетчатка, калий, магний фосфор.

Включение в свой рацион оранжевых фруктов способствует укреплению иммунитета организма, нормализации работы кишечника, пищеварительной системы, улучшению красоты и здоровья кожи и профилактики сердечно–сосудистых заболеваний и при анемии (способствуют кроветворению).

Фрукты полезны для давления, обеспечивает содержание калия, а также помогает выводить лишнюю жидкость из организма.

Кроме того, в составе плодов – лютеин, бета-каротин, которые полезны для здоровья глаз.

Калории

Часть персиков состоят из мякоти и воды. Персики – низкокалорийный и питательный продукт, ощущение сытости. На 100 граммов свежих ягод – 35 килокалорий.

Принимают до 1 – 2 персиков в день.

Противопоказания

Употреблять персики надо в умеренных количествах. Чрезмерное употребление может привести к расстройствам кишечника. Не рекомендуется есть ее при аллергии на продукт, больным сахарным диабетом, лицам склонным к ожирению, с повышенной кислотностью. Лучше проконсультироваться с врачом. Самолечение вредит вашему здоровью.

Лимонад из персиков​/ Фото Pexels

Применение в кулинарии

Плоды персиков используют в приготовлении десертов, разнообразной выпечки, свежих соков, лимонадов, салатов, варки джемов, варенья, приготовления ликеров.