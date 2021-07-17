Персик Мельба: рецепт изысканного десерта с мороженым

Думаете, что приготовить на десерт? Мы предлагаем рецепт изысканного французского десерта. Обязательно попробуйте.

Персик Мельба – десерт французской кухни. В 1892 году Огюст Эскофье создал десерт для австралийской оперной певицы Нелли Мельба. Его готовят из белого персика в ванильном сиропе и мороженым, с добавлением клубники.

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Существуют современные варианты сладкого блюда. Персики заменяют другими фруктами.

Персик Мельба/ Фото Pexels

Рецепт десерта

Время: 1 час 35 минут

1 час 35 минут Порции: 5 – 6

5 – 6 Калорийность на 100 граммов: 107 ккал

Персики помойте, разрежьте пополам, очистите от косточек. Противень выстелите пергаментом, выложите персики, добавьте сахар. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Сливки соедините с сахаром, взбейте в пышную пену. Клубнику или ягоды тщательно помойте, измельчите в блендере до состояния пюре. В стаканы для десертов выложите ломтики персика, шарики мороженого, добавьте ягодный сироп и взбитые сливки. По желанию задекорируйте орехами и тертым шоколадом. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 2 – 3 персика;– 200 миллилитров сливок;– 150 граммов клубники (или малина, ежевика, черника);– 1 – 2 столовые ложки коричневого сахара;– 350 граммов ванильного мороженого;– 5 граммов разрыхлителя;– 20 граммов шоколада;– 20 граммов орехов (миндаль).