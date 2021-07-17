Персик Мельба: рецепт изысканного десерта с мороженым
17 июля 2021 , 13:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Думаете, что приготовить на десерт? Мы предлагаем рецепт изысканного французского десерта. Обязательно попробуйте.
Персик Мельба – десерт французской кухни. В 1892 году Огюст Эскофье создал десерт для австралийской оперной певицы Нелли Мельба. Его готовят из белого персика в ванильном сиропе и мороженым, с добавлением клубники.
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Существуют современные варианты сладкого блюда. Персики заменяют другими фруктами.
Персик Мельба/ Фото Pexels
Рецепт десерта
- Время: 1 час 35 минут
- Порции: 5 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 107 ккал
– 2 – 3 персика;
– 200 миллилитров сливок;
– 150 граммов клубники (или малина, ежевика, черника);
– 1 – 2 столовые ложки коричневого сахара;
– 350 граммов ванильного мороженого;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 20 граммов шоколада;
– 20 граммов орехов (миндаль).
- Персики помойте, разрежьте пополам, очистите от косточек.
- Противень выстелите пергаментом, выложите персики, добавьте сахар.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Сливки соедините с сахаром, взбейте в пышную пену.
- Клубнику или ягоды тщательно помойте, измельчите в блендере до состояния пюре.
- В стаканы для десертов выложите ломтики персика, шарики мороженого, добавьте ягодный сироп и взбитые сливки. По желанию задекорируйте орехами и тертым шоколадом. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!