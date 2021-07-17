Персик Мельба — десерт французької кухні. 1892 року Оґюст Ескоф'є створив десерт для австралійської оперної співачки Неллі Мельба. Його готують з білого персика в ванільному сиропі та морозивом, з додаванням полуниці.

Читайте також Як приготувати маскарпоне в домашніх умовах: поради від Тані Литвинової

Існують сучасні варіанти солодкої страви. Персики замінюють на інші фрукти.

Персик Мельба/ Фото Pexels

Рецепт десерту

Час: 1 година 35 хвилин

1 година 35 хвилин Порції: 5 - 6

5 - 6 Калорійність на 100 грамів: 107 ккал

Інгредієнти:

– 2 – 3 персики;

– 200 мілілітрів вершків;

– 150 грамів полуниці (або малина, ожина, чорниця);

– 1 – 2 столові ложки коричневого цукру;

– 350 грамів ванільного морозива;

– 5 грамів розпушувача;

– 20 грамів шоколаду;

– 20 грамів горіхів (мигдаль).