Персик Мельба – десерт французской кухни. В 1892 году Огюст Эскофье создал десерт для австралийской оперной певицы Нелли Мельба. Его готовят из белого персика в ванильном сиропе и мороженым, с добавлением клубники.

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Существуют современные варианты сладкого блюда. Персики заменяют другими фруктами.

Персик Мельба/ Фото Pexels

Рецепт десерта

Время: 1 час 35 минут

1 час 35 минут Порции: 5 – 6

5 – 6 Калорийность на 100 граммов: 107 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 3 персика;

– 200 миллилитров сливок;

– 150 граммов клубники (или малина, ежевика, черника);

– 1 – 2 столовые ложки коричневого сахара;

– 350 граммов ванильного мороженого;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 20 граммов шоколада;

– 20 граммов орехов (миндаль).