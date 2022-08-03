Гаспачо – популярный испанский холодный суп, который готовят из томатов. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предлагает немного поэкспериментировать и приготовить это классическое блюдо с персиками.

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Для любителей холодных супов, этот станет приятной находкой. А еще он отлично комбинируется к морепродуктам.

Важно отметить, что ингредиенты в рецепте указаны уже в очищенном виде.

Рецепт персикового гаспачо

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов томатов;

– 300 граммов персиков;

– 50 граммов воды;

– 10 – 15 граммов сахара;

– 10 граммов сока лимона;

– 75 граммов сладкого красного перца без кожуры;

– 25 граммов белого хлеба без корочки;

– 12 – 15 граммов горчицы;

– соль;

– соус табаско;

– 35 граммов оливкового масла.

Приготовление:

Чтобы снять с персиков кожуру, вы можете воспользоваться ножом, или бланшировать их кипятком.

В сотейник отправьте нарезанный кубиками персик, воду, сахар, сок лимона. Доведите все до кипения и проварите 3-7 минут. Время зависит от спелости персика. Готовый фрукт отставьте, чтобы он охладел.

С томатов снимите кожуру методом бланширования или ножом. То же касается и сладкого перца. Так текстура супа будет однородной и без неприятных кусочков шкурки из овощей или хлеба.

В чашу блендера поместите все продукты и хорошо перебейте в однородную текстуру. Обязательно отведайте и при необходимости добавьте соль или табаско.

Отправьте массу в холодильник, чтобы она хорошо остыла.

‍ Владимир Ярославский подает гаспачо с небольшим количеством "гарнира": с кусочками красного перца, свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Подойдут также кусочки креветок или расческа.

Приятного тебе аппетита!