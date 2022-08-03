Ґаспачо — популярний іспанський холодний суп, який готують з томатів. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський пропонує трішки поекспериментувати та приготувати цю класичну страву з персиками.

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Для поціновувачів холодних супів, цей стане приємною знахідкою. А ще він чудово комбінується до морепродуктів.

Важливо відзначити, що інгредієнти у рецепті зазначені вже в очищеному виді.

Рецепт персикового ґаспачо

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів томатів;

– 300 грамів персиків;

– 50 грамів води;

– 10 – 15 грамів цукру;

– 10 грамів соку лимона;

– 75 грамів солодкого червоного перцю без шкірки;

– 25 грамів білого хліба без скоринки;

– 12 – 15 грамів гірчиці;

– сіль;

– соус табаско;

– 35 грамів оливкової олії.

Приготування:

Щоб зняти з персиків шкірку ви можете скористатися ножем, або бланшувати їх окропом.

У сотейник відправте нарізаний кубиками персик, воду, цукор, сік лимона. Доведіть все до кипіння та проваріть 3 – 7 хвилин. Час залежить від стиглості персика. Готовий фрукт відставте, щоб він охолов.

З томатів зніміть шкірку методом бланшування або ножем. Теж саме стосується і солодкого перцю. Так текстура супу буде однорідною і без неприємних шматочків шкірки з овочів чи хліба.

У чашу блендера помістіть усі продукти та добре перебийте в однорідну текстуру. Обов’язково скуштуйте і при необхідності додайте сіль чи табаско.

Відправте масу до холодильника, щоб вона добре охолола.

‍ Володимир Ярославський подає ґаспачо з невеликою кількістю "гарніру": зі шматочками червоного перцю, свіжого персика з оливковою олією і базиліком. Смачно ще зі шматочком хліба чи брускетою. Підійдуть також шматочки креветок чи гребінець.

Смачного!