Ґаспачо — популярний іспанський холодний суп, який готують з томатів. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський пропонує трішки поекспериментувати та приготувати цю класичну страву з персиками.
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Для поціновувачів холодних супів, цей стане приємною знахідкою. А ще він чудово комбінується до морепродуктів.
Важливо відзначити, що інгредієнти у рецепті зазначені вже в очищеному виді.
Рецепт персикового ґаспачо
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Щоб зняти з персиків шкірку ви можете скористатися ножем, або бланшувати їх окропом.
- У сотейник відправте нарізаний кубиками персик, воду, цукор, сік лимона. Доведіть все до кипіння та проваріть 3 – 7 хвилин. Час залежить від стиглості персика. Готовий фрукт відставте, щоб він охолов.
- З томатів зніміть шкірку методом бланшування або ножем. Теж саме стосується і солодкого перцю. Так текстура супу буде однорідною і без неприємних шматочків шкірки з овочів чи хліба.
- У чашу блендера помістіть усі продукти та добре перебийте в однорідну текстуру. Обов’язково скуштуйте і при необхідності додайте сіль чи табаско.
- Відправте масу до холодильника, щоб вона добре охолола.
- Володимир Ярославський подає ґаспачо з невеликою кількістю "гарніру": зі шматочками червоного перцю, свіжого персика з оливковою олією і базиліком. Смачно ще зі шматочком хліба чи брускетою. Підійдуть також шматочки креветок чи гребінець.
Смачного!