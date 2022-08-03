Персиковое гаспачо: рецепт летнего супа от Ярославского
3 августа 2022 , 16:02Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
В летнюю жару так и хочется отведать что-нибудь прохладное, освежающее. Почему бы нам не приготовить испанский холодный суп Гаспачо, но с добавлением персиков. Это очень вкусно!
Гаспачо – популярный испанский холодный суп, который готовят из томатов. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предлагает немного поэкспериментировать и приготовить это классическое блюдо с персиками.
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Для любителей холодных супов, этот станет приятной находкой. А еще он отлично комбинируется к морепродуктам.
Важно отметить, что ингредиенты в рецепте указаны уже в очищенном виде.
Рецепт персикового гаспачо
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 300 граммов томатов;
– 300 граммов персиков;
– 50 граммов воды;
– 10 – 15 граммов сахара;
– 10 граммов сока лимона;
– 75 граммов сладкого красного перца без кожуры;
– 25 граммов белого хлеба без корочки;
– 12 – 15 граммов горчицы;
– соль;
– соус табаско;
– 35 граммов оливкового масла.
Приготовление:
- Чтобы снять с персиков кожуру, вы можете воспользоваться ножом, или бланшировать их кипятком.
- В сотейник отправьте нарезанный кубиками персик, воду, сахар, сок лимона. Доведите все до кипения и проварите 3-7 минут. Время зависит от спелости персика. Готовый фрукт отставьте, чтобы он охладел.
- С томатов снимите кожуру методом бланширования или ножом. То же касается и сладкого перца. Так текстура супа будет однородной и без неприятных кусочков шкурки из овощей или хлеба.
- В чашу блендера поместите все продукты и хорошо перебейте в однородную текстуру. Обязательно отведайте и при необходимости добавьте соль или табаско.
- Отправьте массу в холодильник, чтобы она хорошо остыла.
- Владимир Ярославский подает гаспачо с небольшим количеством "гарнира": с кусочками красного перца, свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Подойдут также кусочки креветок или расческа.
Приятного тебе аппетита!