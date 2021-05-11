Ольга Мартыновская рассказала об обратной связи в кулинарной академии, ведь это важная составляющая курса.

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Шеф-повар рассказала, что кроме теории, основой курса будут практические задачи, в которые будут заложены критерии, по которым будет проводиться оценка проделанной работы и усвоенного материала.

Как будет проходить обучение

На курсе будут разные тарифы – с обратной связью и без нее. Даже если вы выберете вариант без фидбэка, то сможете самостоятельно оценить результат. Мы с командой позаботились о каждом,

– отметила Ольга Мартыновская.

Для самооценки в Первой украинской кулинарной академии введут специальные карточки с рубриками. Вот как это будет проходить:

К примеру, возьмем блюдо рататуй. На карте будут указаны рецепт, пошаговый процесс приготовления, как правильно нарезать овощи и какой температуры они должны быть,

– прокомментировала судья "Мастер Шеф"

Таким образом вы сможете самостоятельно оценить свой результат по конкретным рубрикам и понять, в каком из процессов ошиблись, а где выполнили все правильно.

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В тарифе с обратной связью проверку и выполнение домашних заданий будут оценивать кураторы – профессиональные повара. Они будут указывать на проблемы и ошибки, чтобы ученик имел четкое понимание, что получилось или не получилось, почему так случилось и как не допустить этого снова.



Ольга Мартыновская / Фото с инстаграм-страницы culinary_academy_ua

Также Ольга Мартыновская ответила на наиболее популярные вопросы от читателей об обучении в Первой украинской кулинарной академии.

Подходит ли курс для людей с нулевым уровнем знаний по кулинарии?

– Да! Новички смогут попасть на обучение, но выпуститься "нулевым" не сможет никто.

На кого рассчитано обучение в академии?

– Прежде всего, на начинающих поваров.

Все чаще друзья-рестораторы жалуются на отсутствие квалифицированных кадров. В Украине единицы имеют кулинарное образование, и я хочу это изменить. Я не только научу и выпущу образованных поваров, но и помогу рестораторам построить сильную команду,

– добавила Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская также рассчитывает, что обучение в Первой украинской кулинарной академии заинтересует домохозяек, ведь именно они часто обращаются с вопросом к девушке: чем удивить мужчину, и как лучше приготовить курицу.

На каком языке будет проходить обучение?

– Видеоматериалы будут на украинском языке и с профессиональным аудиопереводом на русский. Текстовые материалы также будут на двух языках. Вы можете выбрать удобный для себя вариант.