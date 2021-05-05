Шеф-повар и судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" вызвала овации последней публикацией на своей странице в соцсети инстаграм. Ольга Мартыновская обеспокоена уровнем подготовки и обучения поваров в Украине и анонсировала открытие своей собственной кулинарной академии.

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Вот, что думает по этому поводу Ольга Мартыновская:

Повар – важная и хорошо оплачиваемая профессия. Но в Украине она обесценивается с точки зрения образования. Люди не уделяют должного внимания обучению и получению полноценной профессии. Меня это действительно беспокоит, и я хочу улучшить состояние базового кулинарного образования в нашей стране,

– отметила Ольга Мартыновская.

Девушка также привела пример, который действительно заставляет задуматься над важностью обучения шеф-поваров, профессиональной подготовки. Девушка утверждает, что в настоящее время в нашей стране, чтобы назвать себя профессионалом достаточно пройти практику в ресторане и отправить резюме.

Почему в нашей стране для того, чтобы быть шеф-поваром, достаточно родиться немного творческим и поработать 2 – 3 недели в более-менее приличном ресторане. Далее написать об этом в резюме и с гордо поднятой головой уйти в гастрономический мир, заявляя, что ты – профессионал,

– прокомментировала Ольга Мартыновская.

Шеф-повар уверена, что в Украине живут тысячи талантливых потенциальных шеф-поваров, но из-за отсутствия прочной кулинарной базы их развитие не приносит результатов. Ольга Мартыновская решила призвать молодых шеф-поваров к обучению, приобретению новых знаний, которые сверхважны для любого повара.

Со словами: "Еще совсем немного" Ольга Мартыновская анонсировала открытие своей кулинарной академии в Украине!