Что приготовить на Рождественский пост: рецепты из картофеля

Рождественский пост у католиков начинается в 2022 году 28 ноября. Традиционно он отмечается за 4 недели до Рождества Христова.

Поскольку картофель наиболее доступный для украинцев продукт, мы используем его ежедневно. Из нее можно приготовить много блюд, в том числе и постных. 24 канал подобрал вкусные и песни рецепты блюд из картофеля на любой вкус и кошелек.

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Картофель в мундирах с чесноком

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4



Запеченный картофель / Фото The Kitchn

– 8 средних картофелин;– 4 головки чеснока;– веточки розмарина;– масло;– соль.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель, разрежьте пополам и вложите в серединки кусок веточки розмарина.

С целых головок чеснока срежьте слой у основания острым ножом, чтобы они все еще держались вместе, но были открытыми.

Сбрызните их маслом и выложите на противень завернув в фольгу. Аналогично заверните и картофель.

Выпекайте все в духовке при температуре 200 градусов 60 – 80 минут. Чеснок можно получить через 40 – 50 минут. Он должен быть пропеченным и мягким.

С готового картофеля снимите фольгу, выжмите чеснок у серединки и посолите. Подавайте блюдо на стол.

Приятного тебе аппетита!

Яворовский пирог

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 8

– 30 граммов свежих дрожжей;– 2 столовые ложки подсолнечного масла;– 500 граммов пшеничной муки;– щепотка соли;– сахар (по желанию);– 250 миллилитров теплой воды;– 2 яичных желтка.

Приготовление:

Соедините дрожжи сахаром и дайте им разойтись. Из пшеничной муки, теплой воды, дрожжей, щепотки соли, сахара и одного желтка замесите некрутое тесто.

Добавьте масла и еще раз хорошо вымесите тесто, чтобы оно впитало жир. Готовое тесто положите в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место, чтобы подросло.

– 1 стакан гречки;– 6 средних картофелин;– 2 луковицы;– подсолнечное масло для жарки;– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Для начинки почистите картофель, отварите в подсоленной воде до готовности и охладите (20 – 25 минут). Промойте и отварите гречку в подсоленной воде до готовности (10 – 15 минут).

Почистите лук, нарежьте мелким кубиком и поджарьте на растительном масле до золотистости. Соедините поджаренный лук с картошкой и гречкой, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте массу. По желанию можно добавить черный молотый перец.

Раскатайте тесто, выложите в прямоугольную форму для выпечки. Добавьте начинку и разровняйте ложкой. Заверните края теста в центр так, чтобы они покрыли всю начинку и защипните.

Соедините желток с водой и смажьте верх пирога.

Выпекайте постный гречишный пирог в духовке, разогретой до 200 градусов 60 – 65 минут.

Приятного тебе аппетита!

Жареный картофель с луком

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Французский жареный картофель / Фото Tasting table

– 8 картофелин;– 2 репчатых лука;– чеснок (по желанию);– сухой розмарин;– масло для жарки;– соль.

Приготовление:

Тщательно почистите картофель от кожуры, нарежьте длинными брусочками и отправьте в холодную воду.

Очищенный лук нарежьте колечками.

Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла на среднем огне. Чтобы не понижать температуру растительного масла, выкладывайте картофель на сковородку порциями. Когда она зарумянится – добавьте лук, посыпьте сухим розмарином и выдавите чеснок.

Обжаривайте картофель до готовности.

Приятного тебе аппетита!