Что приготовить на Рождественский пост: рецепты из картофеля

22 ноября 2022 , 10:39
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Рождественский пост у католиков начинается в 2022 году 28 ноября. Традиционно он отмечается за 4 недели до Рождества Христова.

Поскольку картофель наиболее доступный для украинцев продукт, мы используем его ежедневно. Из нее можно приготовить много блюд, в том числе и постных. 24 канал подобрал вкусные и песни рецепты блюд из картофеля на любой вкус и кошелек.

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Картофель в мундирах с чесноком

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Запеченный картофель / Фото The Kitchn

Ингредиенты:
– 8 средних картофелин;
– 4 головки чеснока;
– веточки розмарина;
– масло;
– соль.

Приготовление:

  • Тщательно помойте картофель, разрежьте пополам и вложите в серединки кусок веточки розмарина.
  • С целых головок чеснока срежьте слой у основания острым ножом, чтобы они все еще держались вместе, но были открытыми.
  • Сбрызните их маслом и выложите на противень завернув в фольгу. Аналогично заверните и картофель.
  • Выпекайте все в духовке при температуре 200 градусов 60 – 80 минут. Чеснок можно получить через 40 – 50 минут. Он должен быть пропеченным и мягким.
  • С готового картофеля снимите фольгу, выжмите чеснок у серединки и посолите. Подавайте блюдо на стол.

Приятного тебе аппетита!

Яворовский пирог

  • Время: 3 – 4 часа
  • Порции: 8
Ингредиенты для теста:
– 30 граммов свежих дрожжей;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 500 граммов пшеничной муки;
– щепотка соли;
– сахар (по желанию);
– 250 миллилитров теплой воды;
– 2 яичных желтка.

Приготовление:

  • Соедините дрожжи сахаром и дайте им разойтись. Из пшеничной муки, теплой воды, дрожжей, щепотки соли, сахара и одного желтка замесите некрутое тесто.
  • Добавьте масла и еще раз хорошо вымесите тесто, чтобы оно впитало жир. Готовое тесто положите в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место, чтобы подросло.
Ингредиенты для начинки:
– 1 стакан гречки;
– 6 средних картофелин;
– 2 луковицы;
– подсолнечное масло для жарки;
– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

  • Для начинки почистите картофель, отварите в подсоленной воде до готовности и охладите (20 – 25 минут). Промойте и отварите гречку в подсоленной воде до готовности (10 – 15 минут).
  • Почистите лук, нарежьте мелким кубиком и поджарьте на растительном масле до золотистости. Соедините поджаренный лук с картошкой и гречкой, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте массу. По желанию можно добавить черный молотый перец.
  • Раскатайте тесто, выложите в прямоугольную форму для выпечки. Добавьте начинку и разровняйте ложкой. Заверните края теста в центр так, чтобы они покрыли всю начинку и защипните.
  • Соедините желток с водой и смажьте верх пирога.
  • Выпекайте постный гречишный пирог в духовке, разогретой до 200 градусов 60 – 65 минут.

Приятного тебе аппетита!

Жареный картофель с луком

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Французский жареный картофель / Фото Tasting table

Ингредиенты:
– 8 картофелин;
– 2 репчатых лука;
– чеснок (по желанию);
– сухой розмарин;
– масло для жарки;
– соль.

Приготовление:

  • Тщательно почистите картофель от кожуры, нарежьте длинными брусочками и отправьте в холодную воду.
  • Очищенный лук нарежьте колечками.
  • Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла на среднем огне. Чтобы не понижать температуру растительного масла, выкладывайте картофель на сковородку порциями. Когда она зарумянится – добавьте лук, посыпьте сухим розмарином и выдавите чеснок.
  • Обжаривайте картофель до готовности.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак