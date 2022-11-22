Что приготовить на Рождественский пост: рецепты из картофеля
22 ноября 2022 , 10:39Читати новину українською
Рождественский пост у католиков начинается в 2022 году 28 ноября. Традиционно он отмечается за 4 недели до Рождества Христова.
Поскольку картофель наиболее доступный для украинцев продукт, мы используем его ежедневно. Из нее можно приготовить много блюд, в том числе и постных. 24 канал подобрал вкусные и песни рецепты блюд из картофеля на любой вкус и кошелек.
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Картофель в мундирах с чесноком
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Запеченный картофель / Фото The Kitchn
– 8 средних картофелин;
– 4 головки чеснока;
– веточки розмарина;
– масло;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель, разрежьте пополам и вложите в серединки кусок веточки розмарина.
- С целых головок чеснока срежьте слой у основания острым ножом, чтобы они все еще держались вместе, но были открытыми.
- Сбрызните их маслом и выложите на противень завернув в фольгу. Аналогично заверните и картофель.
- Выпекайте все в духовке при температуре 200 градусов 60 – 80 минут. Чеснок можно получить через 40 – 50 минут. Он должен быть пропеченным и мягким.
- С готового картофеля снимите фольгу, выжмите чеснок у серединки и посолите. Подавайте блюдо на стол.
Приятного тебе аппетита!
Яворовский пирог
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 8
– 30 граммов свежих дрожжей;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 500 граммов пшеничной муки;
– щепотка соли;
– сахар (по желанию);
– 250 миллилитров теплой воды;
– 2 яичных желтка.
Приготовление:
- Соедините дрожжи сахаром и дайте им разойтись. Из пшеничной муки, теплой воды, дрожжей, щепотки соли, сахара и одного желтка замесите некрутое тесто.
- Добавьте масла и еще раз хорошо вымесите тесто, чтобы оно впитало жир. Готовое тесто положите в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место, чтобы подросло.
– 1 стакан гречки;
– 6 средних картофелин;
– 2 луковицы;
– подсолнечное масло для жарки;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Для начинки почистите картофель, отварите в подсоленной воде до готовности и охладите (20 – 25 минут). Промойте и отварите гречку в подсоленной воде до готовности (10 – 15 минут).
- Почистите лук, нарежьте мелким кубиком и поджарьте на растительном масле до золотистости. Соедините поджаренный лук с картошкой и гречкой, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте массу. По желанию можно добавить черный молотый перец.
- Раскатайте тесто, выложите в прямоугольную форму для выпечки. Добавьте начинку и разровняйте ложкой. Заверните края теста в центр так, чтобы они покрыли всю начинку и защипните.
- Соедините желток с водой и смажьте верх пирога.
- Выпекайте постный гречишный пирог в духовке, разогретой до 200 градусов 60 – 65 минут.
Приятного тебе аппетита!
Жареный картофель с луком
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 8 картофелин;
– 2 репчатых лука;
– чеснок (по желанию);
– сухой розмарин;
– масло для жарки;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно почистите картофель от кожуры, нарежьте длинными брусочками и отправьте в холодную воду.
- Очищенный лук нарежьте колечками.
- Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла на среднем огне. Чтобы не понижать температуру растительного масла, выкладывайте картофель на сковородку порциями. Когда она зарумянится – добавьте лук, посыпьте сухим розмарином и выдавите чеснок.
- Обжаривайте картофель до готовности.
Приятного тебе аппетита!