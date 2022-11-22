Оскільки картопля найбільш доступний для українців продукт, ми використовуємо її чи не щодня. З неї можна приготувати багато страв, зокрема й пісних. 24 канал дібрав смачні та пісні рецепти страв з картоплі на будь-який смак та гаманець.

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Картопля в мундирах з часником

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Запечена картопля / Фото The Kitchn

Приготування:

  • Ретельно помийте картоплю, розріжте навпіл та вкладіть в серединки шматок гілочки розмарину.
  • З цілих головок часнику зріжте шар біля основи гострим ножем, щоб вони все ще трималися разом, але були відкритими.
  • Збризніть їх олією та викладіть на деко загорнувши у фольгу. Аналогічно загорніть і картоплю.
  • Випікайте все у духовці при температурі 200 градусів 60 – 80 хвилин. Часник можна дістати через 40 – 50 хвилин. Він повинен бути пропеченим та м'яким.
  • З готової картоплі зніміть фольгу, вичавіть часник у серединки та посоліть. Подавайте страву до столу.

Смачного!

Яворівський пиріг

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • З'єднайте дріжджі цукром і дайте їм розійтися. З пшеничного борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру та одного жовтка замісіть некруте тісто.
  • Додайте олії й ще раз як слід вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Готове тісто покладіть до миски, накрийте харчовою плівкою й поставте в тепле місце, щоб підросло.

Приготування:

  • Для начинки почистіть картоплю, відваріть у підсоленій воді до готовності та охолодіть (20 – 25 хвилин). Промийте й відваріть гречку в підсоленій воді до готовності (10 – 15 хвилин).
  • Почистіть цибулю, наріжте дрібним кубиком і підсмажте на олії до золотавості. З'єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник і ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати чорний мелений перець.
  • Розкачайте тісто, викладіть до прямокутної форми для випікання. Додайте начинку та розрівняйте ложкою. Загорніть краї тіста до центру так, щоб вони вкрили всю начинку і защипніть.
  • З'єднайте жовток із водою й змастіть ним верх пирога.
  • Випікайте пісний гречаний пиріг у духовці, розігрітій до 200 градусів 60 – 65 хвилин.

Смачного!

Смажена картопля з цибулею

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Французька смажена картопля / Фото Tasting table

Приготування:

  • Ретельно почистіть картоплю від шкірки, наріжте довгими брусочками та відправте у холодну воду.
  • Очищену цибулю наріжте кільцями.
  • Розігрійте сковорідку з великою кількістю олії на середньому вогні. Щоб не понижувати температуру олії, викладайте картоплю на сковорідку порціями. Коли вона зарум'яниться – додайте цибулю, посипте сухим розмарином та вичавіть часник.
  • Обсмажуйте картоплю до готовності.

Смачного!