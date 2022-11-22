Оскільки картопля найбільш доступний для українців продукт, ми використовуємо її чи не щодня. З неї можна приготувати багато страв, зокрема й пісних. 24 канал дібрав смачні та пісні рецепти страв з картоплі на будь-який смак та гаманець.

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Картопля в мундирах з часником

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4



Запечена картопля / Фото The Kitchn

Інгредієнти:

– 8 середніх картоплин;

– 4 головки часнику;

– гілочки розмарину;

– олія;

– сіль.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю, розріжте навпіл та вкладіть в серединки шматок гілочки розмарину.

З цілих головок часнику зріжте шар біля основи гострим ножем, щоб вони все ще трималися разом, але були відкритими.

Збризніть їх олією та викладіть на деко загорнувши у фольгу. Аналогічно загорніть і картоплю.

Випікайте все у духовці при температурі 200 градусів 60 – 80 хвилин. Часник можна дістати через 40 – 50 хвилин. Він повинен бути пропеченим та м'яким.

З готової картоплі зніміть фольгу, вичавіть часник у серединки та посоліть. Подавайте страву до столу.

Смачного!

Яворівський пиріг

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8

Інгредієнти для тіста:

– 30 грамів свіжих дріжджів;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 500 грамів пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– цукор (за бажанням);

– 250 мілілітрів теплої води;

– 2 яєчні жовтки.

Приготування:

З'єднайте дріжджі цукром і дайте їм розійтися. З пшеничного борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру та одного жовтка замісіть некруте тісто.

Додайте олії й ще раз як слід вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Готове тісто покладіть до миски, накрийте харчовою плівкою й поставте в тепле місце, щоб підросло.

Інгредієнти для начинки:

– 1 склянка гречки;

– 6 середніх картоплин;

– 2 цибулини;

– соняшникова олія для смаження;

– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Для начинки почистіть картоплю, відваріть у підсоленій воді до готовності та охолодіть (20 – 25 хвилин). Промийте й відваріть гречку в підсоленій воді до готовності (10 – 15 хвилин).

Почистіть цибулю, наріжте дрібним кубиком і підсмажте на олії до золотавості. З'єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник і ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати чорний мелений перець.

Розкачайте тісто, викладіть до прямокутної форми для випікання. Додайте начинку та розрівняйте ложкою. Загорніть краї тіста до центру так, щоб вони вкрили всю начинку і защипніть.

З'єднайте жовток із водою й змастіть ним верх пирога.

Випікайте пісний гречаний пиріг у духовці, розігрітій до 200 градусів 60 – 65 хвилин.

Смачного!

Смажена картопля з цибулею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Французька смажена картопля / Фото Tasting table

Інгредієнти:

– 8 картоплин;

– 2 ріпчасті цибулі;

– часник (за бажанням);

– сухий розмарин;

– олія для смаження;

– сіль.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, наріжте довгими брусочками та відправте у холодну воду.

Очищену цибулю наріжте кільцями.

Розігрійте сковорідку з великою кількістю олії на середньому вогні. Щоб не понижувати температуру олії, викладайте картоплю на сковорідку порціями. Коли вона зарум'яниться – додайте цибулю, посипте сухим розмарином та вичавіть часник.

Обсмажуйте картоплю до готовності.

Смачного!