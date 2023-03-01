Песни картофельные зразы с грибами – рецепт

Во время Пасхального поста верующие ограничивают себя в употреблении мяса. Чтобы сытно пообедать, рекомендуем попробовать картофельные зразы.

Хрустящая золотистая корочка и нежная ароматная начинка – вот как мы можем охарактеризовать домашние картофельные зразы с грибами.

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Украинская кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом сразу с шампиньонами с читателями, которые вы точно с легкостью и без труда приготовите дома.

Песни картофельные зразы с грибами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 6 – 8 штук картофеля;– соль;– 40 граммов кукурузного крахмала;– 60 граммов картофельного бульона.– 300 граммов грибов;– 1 луковица;– соль;– черный молотый перец;– масло;– манка или сухари для панировки.

Приготовление:

Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.

Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 граммов. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.

Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем.

Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.

Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.

Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Мойте руки водой, после каждого сразу, так легче будет работать с тестом.

Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!