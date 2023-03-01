Хрустка золотиста скоринка та ніжна, ароматна начинка – ось як ми можемо охарактеризувати домашні картопляні зрази з грибами.

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Українська кондитерка Єлизавета Глінська поділилася рецептом зраз з печерицями з читачами, які ви точно з легкістю та без жодних труднощів приготуєте вдома.

Пісні картопляні зрази з грибами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для тіста:

– 6 – 8 штук картоплі;

– сіль;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 60 грамів картопляного бульйону.

Для начинки:

– 300 грамів грибів;

– 1 цибулина;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія;

– манка або сухарі для панірування.

Приготування:

Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.

З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 грамів. Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.

Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо. Потім, вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо.

Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.

Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю олії. Додаємо сіль та перець, перемішуємо.

Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.

Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.

Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки. Дайте охолонути їм та насолоджуйтесь.

Смачного!