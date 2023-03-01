Хрустящая золотистая корочка и нежная ароматная начинка – вот как мы можем охарактеризовать домашние картофельные зразы с грибами.
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Украинская кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом сразу с шампиньонами с читателями, которые вы точно с легкостью и без труда приготовите дома.
Песни картофельные зразы с грибами
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.
Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 граммов. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.
Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем.
Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.
Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем.
Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.
Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Мойте руки водой, после каждого сразу, так легче будет работать с тестом.
Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!