Постный штрудель – отличный вариант для домашней выпечки. Мы предлагаем его приготовить с яблоками, ведь это классический вариант популярного десерта.

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По желанию вы можете добавлять в него изюм, смешивать яблоки с грушками или другими любимыми фруктами. Вкус от этого не ухудшится.

Рецепт постного штруделя с яблоками

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты для теста и замешиваем. Тесто должно получиться эластичным, как пластилин.
  • Накрываем слоем пищевой плёнки и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
  • Тесто растягиваем на полотенце присыпанном мукой и осторожно, руками тянем в разные стороны.
  • Выкладываем начинку и пустую часть теста немного смазываем растительным маслом.
  • Заворачиваем все плотно, как в трубочку, перекладываем на пергамент.
  • Сверху тоже смазываем немного маслом.
  • Выпекаем при температуре 180 градусов 60 минут.
  • Готовый штрудель сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Приятного аппетита!