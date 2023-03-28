Постный штрудель – отличный вариант для домашней выпечки. Мы предлагаем его приготовить с яблоками, ведь это классический вариант популярного десерта.
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По желанию вы можете добавлять в него изюм, смешивать яблоки с грушками или другими любимыми фруктами. Вкус от этого не ухудшится.
Рецепт постного штруделя с яблоками
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для теста и замешиваем. Тесто должно получиться эластичным, как пластилин.
- Накрываем слоем пищевой плёнки и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
- Тесто растягиваем на полотенце присыпанном мукой и осторожно, руками тянем в разные стороны.
- Выкладываем начинку и пустую часть теста немного смазываем растительным маслом.
- Заворачиваем все плотно, как в трубочку, перекладываем на пергамент.
- Сверху тоже смазываем немного маслом.
- Выпекаем при температуре 180 градусов 60 минут.
- Готовый штрудель сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Приятного аппетита!