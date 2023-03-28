Пісний штрудель – чудовий варіант для домашньої випічки. Ми пропонуємо приготувати його з яблуками, адже це класичний варіант популярного десерту.
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За бажанням ви можете додавати до нього родзинки, змішувати яблука з грушками чи іншими улюбленими фруктами. Смак від цього не погіршиться.
Рецепт пісного штруделя з яблуками
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для тіста та замішуємо. Тісто повинне вийти еластичним, наче пластилін.
- Накриваємо шаром харчової плівки та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Тісто розтягуємо на рушнику присипаному борошном і обережно, руками тягнемо в різні сторони.
- Викладаємо начинку і пусту частину тіста трішки змащуємо рослинною олією.
- Завертаємо все щільно, наче в трубочку, перекладаємо на пергамент.
- Зверху теж змащуємо трішки олією.
- Випікаємо при температурі 180 градусів 60 хвилин.
- Готовий штрудель зверху присипаємо пудрою цукровою та подаємо до столу.
Смачного!