Пісний штрудель – чудовий варіант для домашньої випічки. Ми пропонуємо приготувати його з яблуками, адже це класичний варіант популярного десерту.

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За бажанням ви можете додавати до нього родзинки, змішувати яблука з грушками чи іншими улюбленими фруктами. Смак від цього не погіршиться.

Рецепт пісного штруделя з яблуками

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти для тіста:

– 110 грамів теплої води;

– 2 столові ложки олії;

– 200 грамів борошна;

– половина чайної ложки оцту.

Для начинки:

– яблука;

– улюблені горішки;

– родзинки;

– цукор;

– мелена кориця;

– трішки манки або панірувальних сухарів.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста та замішуємо. Тісто повинне вийти еластичним, наче пластилін.

Накриваємо шаром харчової плівки та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Тісто розтягуємо на рушнику присипаному борошном і обережно, руками тягнемо в різні сторони.

Викладаємо начинку і пусту частину тіста трішки змащуємо рослинною олією.

Завертаємо все щільно, наче в трубочку, перекладаємо на пергамент.

Зверху теж змащуємо трішки олією.

Випікаємо при температурі 180 градусів 60 хвилин.

Готовий штрудель зверху присипаємо пудрою цукровою та подаємо до столу.

Смачного!