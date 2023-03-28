Постный штрудель с яблоками – простой рецепт без яиц

Во время Пасхального поста мы стараемся уменьшить, или вообще отказаться, от продуктов животного происхождения. Но это не значит, что блюда от этого станут не вкусными или банальными.

Постный штрудель – отличный вариант для домашней выпечки. Мы предлагаем его приготовить с яблоками, ведь это классический вариант популярного десерта.

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По желанию вы можете добавлять в него изюм, смешивать яблоки с грушками или другими любимыми фруктами. Вкус от этого не ухудшится.

Рецепт постного штруделя с яблоками

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты для теста:

– 110 граммов теплой воды;

– 2 столовые ложки масла;

– 200 граммов муки;

– половина чайной ложки уксуса.

Для начинки:

– яблоки;

– любимые орешки;

– изюм;

– сахар;

– молотая корица;

– немного манки или панировочных сухарей.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста и замешиваем. Тесто должно получиться эластичным, как пластилин.

Накрываем слоем пищевой плёнки и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Тесто растягиваем на полотенце присыпанном мукой и осторожно, руками тянем в разные стороны.

Выкладываем начинку и пустую часть теста немного смазываем растительным маслом.

Заворачиваем все плотно, как в трубочку, перекладываем на пергамент.

Сверху тоже смазываем немного маслом.

Выпекаем при температуре 180 градусов 60 минут.

Готовый штрудель сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Приятного аппетита!