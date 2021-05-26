Ароматное печенье, которое готовится из песочного теста с джемом и глазурью, понравится детям и взрослым. Тесто можно хранить несколько дней и быстро приготовить сладкий десерт к праздничному столу.

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Рецепт печенья

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миску выложите мягкое сливочное масло комнатной температуры, добавьте сахарную пудру, сок, перемешайте. Далее – добавьте соль, разрыхлитель, яйцо, взбейте миксером до однородной консистенции.
  3. Добавьте муку, замесите тесто в течение 10 – 15 минут. Оставьте в холодильнике на 15 минут.
  4. Тесто разделите на две части, сформируйте кружочки. Оставьте в холодильнике на 15 минут.
  5. Противень выстелите пергаментом, выложите кружочки.
  6. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 10 – 15 минут до готовности. Выложите для охлаждения, на печенье выложите джем, другой половинкой – накройте, соедините печенье.
  7. Для приготовления глазури вылейте в кастрюлю воду с вишневым соком, доведите до кипения.
  8. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру, перемешайте до однородной консистенции.
  9. Готовое печенье задекорируйте глазурью. Подавайте к столу. Приятного аппетита!