Ароматное печенье, которое готовится из песочного теста с джемом и глазурью, понравится детям и взрослым. Тесто можно хранить несколько дней и быстро приготовить сладкий десерт к праздничному столу.
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Рецепт печенья
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску выложите мягкое сливочное масло комнатной температуры, добавьте сахарную пудру, сок, перемешайте. Далее – добавьте соль, разрыхлитель, яйцо, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Добавьте муку, замесите тесто в течение 10 – 15 минут. Оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Тесто разделите на две части, сформируйте кружочки. Оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Противень выстелите пергаментом, выложите кружочки.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 10 – 15 минут до готовности. Выложите для охлаждения, на печенье выложите джем, другой половинкой – накройте, соедините печенье.
- Для приготовления глазури вылейте в кастрюлю воду с вишневым соком, доведите до кипения.
- Снимите с огня, добавьте сахарную пудру, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовое печенье задекорируйте глазурью. Подавайте к столу. Приятного аппетита!