Ароматне печиво, яке готується з пісочного тіста з джемом та глазур'ю, сподобається дітям та дорослим. Тісто можна зберігати кілька днів та швидко приготувати солодкий десерт до святкового столу.

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Рецепт печива

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки лимонного соку;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 2 столові ложки води;

– 1 яйце;

– 80 грамів джему (на ваш смак);

– дрібка солі.

Інгредієнти для вишневої глазурі:

– 2 столові ложки води;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 3 столові ложки вишневого соку.