Ароматне печиво, яке готується з пісочного тіста з джемом та глазур'ю, сподобається дітям та дорослим. Тісто можна зберігати кілька днів та швидко приготувати солодкий десерт до святкового столу.
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Рецепт печива
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску викладіть м'яке вершкове масло кімнатної температури, додайте цукрову пудру, сік, перемішайте. Далі – додайте сіль, розпушувач, яйце, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Додайте борошно, замісіть тісто протягом 10 – 15 хвилин. Залиште у холодильнику на 15 хвилин.
- Тісто розділіть на дві частини, сформуйте кружальця. Залиште у холодильнику на 15 хвилин.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть кружальця.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 – 15 хвилин до готовності. Викладіть для охолодження, на печиво викладіть джем, іншою половинкою – накрийте, з'єднайте печиво.
- Для приготування глазурі вилийте у каструлю воду з вишневим соком, доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню, додайте цукрову пудру, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готове печиво задекоруйте глазур'ю. Подавайте до столу. Смачного!