Рецепт ароматного песочного печенья с джемом и глазурью

Мы подготовили для вас рецепт песочного печенья с джемом и глазурью. Оно легко готовиться, которое можно подать к чаю или кофе.

Ароматное печенье, которое готовится из песочного теста с джемом и глазурью, понравится детям и взрослым. Тесто можно хранить несколько дней и быстро приготовить сладкий десерт к праздничному столу.

Читайте также Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей и продуктов

Рецепт печенья

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки лимонного сока;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 2 столовые ложки воды;

– 1 яйцо;

– 80 граммов джема (на ваш вкус);

– щепотка соли.

Ингредиенты для вишневой глазури:

– 2 столовые ложки воды;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 3 столовые ложки вишневого сока.