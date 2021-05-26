Рецепт ароматного песочного печенья с джемом и глазурью

Мы подготовили для вас рецепт песочного печенья с джемом и глазурью. Оно легко готовиться, которое можно подать к чаю или кофе.
Ароматное печенье, которое готовится из песочного теста с джемом и глазурью, понравится детям и взрослым. Тесто можно хранить несколько дней и быстро приготовить сладкий десерт к праздничному столу.
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Рецепт печенья
Ингредиенты для теста:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки лимонного сока;
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 яйцо;
– 80 граммов джема (на ваш вкус);
– щепотка соли.
Ингредиенты для вишневой глазури:
– 2 столовые ложки воды;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 3 столовые ложки вишневого сока.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску выложите мягкое сливочное масло комнатной температуры, добавьте сахарную пудру, сок, перемешайте. Далее – добавьте соль, разрыхлитель, яйцо, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Добавьте муку, замесите тесто в течение 10 – 15 минут. Оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Тесто разделите на две части, сформируйте кружочки. Оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Противень выстелите пергаментом, выложите кружочки.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 10 – 15 минут до готовности. Выложите для охлаждения, на печенье выложите джем, другой половинкой – накройте, соедините печенье.
- Для приготовления глазури вылейте в кастрюлю воду с вишневым соком, доведите до кипения.
- Снимите с огня, добавьте сахарную пудру, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовое печенье задекорируйте глазурью. Подавайте к столу. Приятного аппетита!