Пирог с вареньем на День Валентина: простой рецепт
Если нет времени готовить. Приготовьте сладкий, ароматный пирог с вареньем на День Валентина!
Приготовьте своим любимым вкусный пирог из песочного теста с вареньем, который очень легко и быстро готовится. Лучший подарок – сделанный своими руками.
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Пиріг з варенням
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Натріть на тертці вершкове масло.
- У мисці змішайте яйця з цукром, додайте розпушувач, ванільний цукор, перемішайте вінчиком, додайте масло, перемішайте, замісіть тісто.
- Форму 26-30 сантиметрів вистеліть пергаментом. Розкатайте тісто, викладіть у форму, зверху викладіть варення, розподіліть. Іншу частину тіста розкатайте, наріжте смужечками, викладіть зверху на варення.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-45 хвилин до готовності.
- Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!
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