Якщо немає часу готувати. Приготуйте солодкий, ароматний пиріг з варенням на День Валентина!

Приготуйте своїм коханим смачний пиріг з пісочного тіста з варенням, який дуже легко і швидко готується. Найкращий подарунок – зроблений власноруч. Читайте також Ягідна шарлотка: домашній рецепт від Лізи Глінської Пиріг з варенням Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 200 грамів вершкового масла 82%;

– розпушувач;

– ванільний цукор;

– 400 грамів варення (на ваш смак). Пиріг з вареннім/ Фото Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Натріть на тертці вершкове масло. У мисці змішайте яйця з цукром, додайте розпушувач, ванільний цукор, перемішайте вінчиком, додайте масло, перемішайте, замісіть тісто. Форму 26-30 сантиметрів вистеліть пергаментом. Розкатайте тісто, викладіть у форму, зверху викладіть варення, розподіліть. Іншу частину тіста розкатайте, наріжте смужечками, викладіть зверху на варення. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-45 хвилин до готовності. Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!