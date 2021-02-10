Пиріг з варенням на День Валентина: простий рецепт
Якщо немає часу готувати. Приготуйте солодкий, ароматний пиріг з варенням на День Валентина!
Джерело:24 канал
Приготуйте своїм коханим смачний пиріг з пісочного тіста з варенням, який дуже легко і швидко готується. Найкращий подарунок – зроблений власноруч.
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Пиріг з варенням
Пиріг з вареннім/ Фото
Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Натріть на тертці вершкове масло.
- У мисці змішайте яйця з цукром, додайте розпушувач, ванільний цукор, перемішайте вінчиком, додайте масло, перемішайте, замісіть тісто.
- Форму 26-30 сантиметрів вистеліть пергаментом. Розкатайте тісто, викладіть у форму, зверху викладіть варення, розподіліть. Іншу частину тіста розкатайте, наріжте смужечками, викладіть зверху на варення.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-45 хвилин до готовності.
- Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!
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