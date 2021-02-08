Ягодная шарлотка: домашний рецепт от Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками рецептом ароматной шарлотки с ягодами. Запишите себе рецепт.
Источник:Инстаграм Лизы Глинской
Шарлотка готовится из бисквитного теста с добавлением замороженных ягод зимой, свежих – в сезон. Легкий, нежный сладкий десерт к чаю понравится всей семье.
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Рецепт шарлотки
- Для приготовления начинки заранее разморозьте ягоды.
- В кастрюле соедините сахар и крахмал, перемешайте, добавьте ягоды. Доведите на среднем огне до кипения. Выложите в миску для охлаждения.
- Для приготовления шарлотки тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В чашу комбайна выложите желтки, добавьте 50 граммов сахара, взбегайте в течение 7-8 минут.
- Отдельно взбейте белок, постепенно добавьте 100 граммов сахара.
- В миске соедините белки с желтками, добавьте муку, перемешайте.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов. Форму 26 сантиметров выстелите пергаментом, посыпьте дно мукой, смажьте края сливочным маслом. Выложите слоями тесто-начинка-тесто, отправьте запекаться в духовку в течение 40 минут.
- Достаньте готовую шарлотку из духовки, оставьте для охлаждения. Выложите из формы на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Рецепт шарлотки с ягодами от Лизы Глинской в видео:
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