Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками рецептом ароматной шарлотки с ягодами. Запишите себе рецепт.

Шарлотка готовится из бисквитного теста с добавлением замороженных ягод зимой, свежих – в сезон. Легкий, нежный сладкий десерт к чаю понравится всей семье.

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Рецепт шарлотки

Ингредиенты для начинки⁣⁣⁣:

– 100 граммов вишни без косточки (замороженной);

– 50 граммов черники (замороженной);

– 100 граммов клубники (замороженной);

– 30 граммов сахара;

– 10 граммов кукурузного крахмала.

Ингредиенты для теста⁣⁣⁣:

– 5 шт. желтков;

– 5 шт. белков;

– 150 граммов сахара,

– 130 граммов муки.

Для приготовления начинки заранее разморозьте ягоды. В кастрюле соедините сахар и крахмал, перемешайте, добавьте ягоды. Доведите на среднем огне до кипения. Выложите в миску для охлаждения. Для приготовления шарлотки тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В чашу комбайна выложите желтки, добавьте 50 граммов сахара, взбегайте в течение 7-8 минут. Отдельно взбейте белок, постепенно добавьте 100 граммов сахара. В миске соедините белки с желтками, добавьте муку, перемешайте. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов. Форму 26 сантиметров выстелите пергаментом, посыпьте дно мукой, смажьте края сливочным маслом. Выложите слоями тесто-начинка-тесто, отправьте запекаться в духовку в течение 40 минут. Достаньте готовую шарлотку из духовки, оставьте для охлаждения. Выложите из формы на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Рецепт шарлотки с ягодами от Лизы Глинской в ​​видео: