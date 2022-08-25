Хрустящая корочка и нежная начинка: готовим аппетитный пирог со сливами

25 августа 2022 , 20:41
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Источник:

kwestiasmaku

Сезон слив медленно завершается, а значит, стоит воспользоваться случаем полакомиться отличным фруктом. Хрустящий пирог – отличный выбор для тех, кто любит сливы и сладкое.

Слива – довольно неприхотливый фрукт. Из нее легко можно приготовить варенье, джем, десерт и даже соус к мясным блюдам. Если у вас под рукой есть сливы – стоит отведать отличный пирог, с рецептом которого мы вас познакомим.

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Рецепт хрустящего пирога со сливами

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Нежная начинка / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

Тесто:

  • 400 грамм пшеничной муки;
  • 50 грамм крахмала;
  • 100 грамм сахара;
  • 2 ложки разрыхлителя;
  • 250 граммов холодного сливочного масла;
  • 3 желтка или 1 яйцо;
  • 6 столовых ложек кокосовой стружки.

Начинка:

  • пол килограмма слив;
  • 50 грамм сахара;
  • 1 столовая ложка ванильного сахара;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление:

  1. Вымойте сливы и обсушите, разрежьте их на половинки и удалите косточки. Выложите фрукты на большую сковороду, добавьте сахар, ваниль и корицу. Жарьте, время от времени помешивая, примерно 15 – 20 минут, пока сливы не станут мягкими, а образующийся сок не превратится в сироп.
  2. Добавьте крахмал, предварительно смешанный со столовой ложкой воды, а затем с несколькими столовыми ложками сиропа. Перемешайте, доведите до кипения и отставьте от огня.
  3. Подготовьте форму для выпечки размером примерно 25 на 35 сантиметров.
  4. В миску насыпьте муку, добавьте сахар, разрыхлитель и нарезанное кусочками холодное масло. Разомните пальцами все ингредиенты до мелкой крошки (или воспользуйтесь блендером с насадкой для песочного теста).
  5. Добавьте желтки или яйцо и соедините ингредиенты в однородную массу (шарик). Разделите его на 2 части. В одну часть добавить кокосовую стружку и перемешать. Если тесто очень мягкое, его можно быстро охладить, поместив в морозилку.
  6. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  7. Одну часть теста раскатайте и выложите на форму для выпечки, выложите сливы из сковороды, а сверху натрите тесто на грубой терке. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте около 40 минут до золотистой корочки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська