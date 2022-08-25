Хрустящая корочка и нежная начинка: готовим аппетитный пирог со сливами
25 августа 2022 , 20:41Читати новину українською
Источник:kwestiasmaku
Сезон слив медленно завершается, а значит, стоит воспользоваться случаем полакомиться отличным фруктом. Хрустящий пирог – отличный выбор для тех, кто любит сливы и сладкое.
Слива – довольно неприхотливый фрукт. Из нее легко можно приготовить варенье, джем, десерт и даже соус к мясным блюдам. Если у вас под рукой есть сливы – стоит отведать отличный пирог, с рецептом которого мы вас познакомим.
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Рецепт хрустящего пирога со сливами
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
Тесто:
- 400 грамм пшеничной муки;
- 50 грамм крахмала;
- 100 грамм сахара;
- 2 ложки разрыхлителя;
- 250 граммов холодного сливочного масла;
- 3 желтка или 1 яйцо;
- 6 столовых ложек кокосовой стружки.
Начинка:
- пол килограмма слив;
- 50 грамм сахара;
- 1 столовая ложка ванильного сахара;
- 1 чайная ложка корицы;
- 1 чайная ложка крахмала.
Приготовление:
- Вымойте сливы и обсушите, разрежьте их на половинки и удалите косточки. Выложите фрукты на большую сковороду, добавьте сахар, ваниль и корицу. Жарьте, время от времени помешивая, примерно 15 – 20 минут, пока сливы не станут мягкими, а образующийся сок не превратится в сироп.
- Добавьте крахмал, предварительно смешанный со столовой ложкой воды, а затем с несколькими столовыми ложками сиропа. Перемешайте, доведите до кипения и отставьте от огня.
- Подготовьте форму для выпечки размером примерно 25 на 35 сантиметров.
- В миску насыпьте муку, добавьте сахар, разрыхлитель и нарезанное кусочками холодное масло. Разомните пальцами все ингредиенты до мелкой крошки (или воспользуйтесь блендером с насадкой для песочного теста).
- Добавьте желтки или яйцо и соедините ингредиенты в однородную массу (шарик). Разделите его на 2 части. В одну часть добавить кокосовую стружку и перемешать. Если тесто очень мягкое, его можно быстро охладить, поместив в морозилку.
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Одну часть теста раскатайте и выложите на форму для выпечки, выложите сливы из сковороды, а сверху натрите тесто на грубой терке. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте около 40 минут до золотистой корочки.