Слива – довольно неприхотливый фрукт. Из нее легко можно приготовить варенье, джем, десерт и даже соус к мясным блюдам. Если у вас под рукой есть сливы – стоит отведать отличный пирог, с рецептом которого мы вас познакомим.

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Время: 1,5 часа

Порций: 4

Нежная начинка / Фото kwestia smaku

Тесто:

Начинка:

Приготовление:

Вымойте сливы и обсушите, разрежьте их на половинки и удалите косточки. Выложите фрукты на большую сковороду, добавьте сахар, ваниль и корицу. Жарьте, время от времени помешивая, примерно 15 – 20 минут, пока сливы не станут мягкими, а образующийся сок не превратится в сироп.

Добавьте крахмал, предварительно смешанный со столовой ложкой воды, а затем с несколькими столовыми ложками сиропа. Перемешайте, доведите до кипения и отставьте от огня.

Подготовьте форму для выпечки размером примерно 25 на 35 сантиметров.

В миску насыпьте муку, добавьте сахар, разрыхлитель и нарезанное кусочками холодное масло. Разомните пальцами все ингредиенты до мелкой крошки (или воспользуйтесь блендером с насадкой для песочного теста).

Добавьте желтки или яйцо и соедините ингредиенты в однородную массу (шарик). Разделите его на 2 части. В одну часть добавить кокосовую стружку и перемешать. Если тесто очень мягкое, его можно быстро охладить, поместив в морозилку.

Разогрейте духовку до 175 градусов.