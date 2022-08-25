Слива – доволі невибагливий фрукт. З неї легко можна приготувати варення, джем, десерт та навіть соус до м'ясних страв. Якщо у вас під рукою є сливи – варто скуштувати чудовий пиріг, з рецептом якого ми вас познайомимо.
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Рецепт хрусткого пирога із сливами
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Ніжна начинка / Фото kwestia smaku
Інгредієнти:
Тісто:
- 400 грамів пшеничного борошна;
- 50 грамів крохмалю;
- 100 грамів цукру;
- 2 ложки розпушувача;
- 250 грамів холодного вершкового масла;
- 3 жовтки або 1 яйце;
- 6 столових ложок кокосової стружки.
Начинка:
- пів кілограма слив;
- 50 грамів цукру;
- 1 столова ложка ванільного цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 1 чайна ложка крохмалю.
Приготування:
- Помийте сливи та обсушіть, розріжте їх на половинки та видаліть кісточки. Викладіть фрукти на велику сковороду, додайте цукор, ваніль і корицю. Смажте, час від часу помішуючи, приблизно 15 – 20 хвилин, поки сливи не стануть м’якими, а сік, що утвориться, не перетвориться на сироп.
- Додайте крохмаль, попередньо змішаний зі столовою ложкою води, а потім з кількома столовими ложками сиропу. Перемішайте, доведіть до кипіння і відставте від вогню.
- Підготуйте форму для випікання розміром приблизно 25 на 35 сантиметрів.
- У миску насипте борошно, додайте цукор, розпушувач і нарізане шматочками холодне масло. Розімніть пальцями всі інгредієнти до дрібної крихти (або скористайтеся блендером з насадкою для пісочного тіста).
- Додайте жовтки або яйце і з’єднайте інгредієнти в однорідну масу (кульку). Розділіть її на 2 частини. В одну частину додати кокосову стружку і перемішати. Якщо тісто дуже м’яке, його можна швидко охолодити, помістивши в морозилку.
- Розігрійте духовку до 175 градусів.
- Одну частину тіста розкачайте і викладіть на форму для випікання, викладіть сливи зі сковороди, а зверху натріть тісто на грубій терці. Поставте в розігріту духовку і випікайте близько 40 хвилин до золотистої скоринки.