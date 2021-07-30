На первый взгляд эти зеленые листья выглядят почти одинаково, и увидеть их различия может быть сложно. Эти травы имеют много общего: они одинаково вкусные и сделают каждое блюдо особенным. Однако эта зелень отличается многими параметрами.

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Аромат

Кинза имеет отчетливый запах, который граничит с резким и металлическим с оттенком свежести. У петрушки мягкий травянистый запах.

Сочная зелень – украшение любого блюда / Фото Unsplash

Вкус и приготовление пищи

Петрушка имеет свежий, мягкий и перечный вкус. Благодаря утонченному вкусу петрушка является прекрасным компонентом к соусам, супам, а также прекрасно дополняет овощи. Чаще всего ее можно встретить в составе европейской, ближневосточной и американской кухни.

Кинза является популярным продуктом в мексиканских, индийских и азиатских рецептах, таких как карри и масала. Эта зелень имеет яркий вкус с перечным послевкусием.

Душистая петрушка / Фото Unsplash

Преимущества для здоровья

Петрушка богата необходимыми питательными веществами, такими как витамин K, A и C. Употребление свежей петрушки помогает снизить высокий уровень сахара в крови, прежде всего благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Кинза способствует уменьшению симптомов когнитивных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также обладает противовоспалительными свойствами.



Пикантная кинза / Фото Unsplash