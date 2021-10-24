Пицца для похудения: рецепт с вареной курочкой и помидорами

24 октября 2021 , 13:28
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Источник:

инстаграм Виктории Смыковский

Пицца – любимый фаст-фуд во всем мире, но если вы внимательно следите за своей фигурой – это не лучший вариант для питания. Нутрициолог и блогерша Виктория Смыковская поделилась с читателями рецептом любимой диетической пиццы с куриным филе. Вкуснятина!

Начинку для пиццы можете выбрать на свой вкус. Добавляйте курочку, ананасы или болгарский перец, моцареллу или сулугуни. Получится очень вкусно!

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Рецепт диетической пиццы для похудения

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Диетическая пицца / Фото Виктории Смыковской

Ингредиенты:
– 220 г цельнозерновой муки;
– 150 г воды;
– 1 ч. л. масла авокадо.
Для начинки:
– томатная паста;
– сметана;
– отварное куриное филе;
– помидор;
– ананас;
– моцарелла.

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки и воды, добавьте масла.
  2. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента. Выложите на противень для пиццы.
  3. Смажьте корж сметаной и томатной пастой.
  4. Выложите нарезанную кусочками курицу, помидор и ананасы.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пиццу 15 минут.
  6. За 2 минуты до конца отведенного времени посыпьте пиццу моцареллой и выпекайте еще несколько минут.
  7. Готовую пиццу разрежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак