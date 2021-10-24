Пицца – любимый фаст-фуд во всем мире, но если вы внимательно следите за своей фигурой – это не лучший вариант для питания. Нутрициолог и блогерша Виктория Смыковская поделилась с читателями рецептом любимой диетической пиццы с куриным филе. Вкуснятина!