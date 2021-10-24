Начинку для пиццы можете выбрать на свой вкус. Добавляйте курочку, ананасы или болгарский перец, моцареллу или сулугуни. Получится очень вкусно!

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Рецепт диетической пиццы для похудения

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Диетическая пицца / Фото Виктории Смыковской

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки и воды, добавьте масла.
  2. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента. Выложите на противень для пиццы.
  3. Смажьте корж сметаной и томатной пастой.
  4. Выложите нарезанную кусочками курицу, помидор и ананасы.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пиццу 15 минут.
  6. За 2 минуты до конца отведенного времени посыпьте пиццу моцареллой и выпекайте еще несколько минут.
  7. Готовую пиццу разрежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!