Начинку для пиццы можете выбрать на свой вкус. Добавляйте курочку, ананасы или болгарский перец, моцареллу или сулугуни. Получится очень вкусно!
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Рецепт диетической пиццы для похудения
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Диетическая пицца / Фото Виктории Смыковской
Приготовление:
- Замесите тесто из муки и воды, добавьте масла.
- Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента. Выложите на противень для пиццы.
- Смажьте корж сметаной и томатной пастой.
- Выложите нарезанную кусочками курицу, помидор и ананасы.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пиццу 15 минут.
- За 2 минуты до конца отведенного времени посыпьте пиццу моцареллой и выпекайте еще несколько минут.
- Готовую пиццу разрежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!