Начинку для піци можете обирати на власний смак. Додавайте курочку, моцарелу, ананаси або болгарський перець, моцарелу або сулугуні. Вийде надзвичайно смачно!

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Рецепт дієтичної піци для схуднення

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Дієтична піца / Фото Вікторії Смиковської

Приготування:

  1. Замісіть тісто з борошна та води, додайте олії.
  1. Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту. Викладіть на деко для піци.
  1. Змастіть корж сметаною та томатною пастою.
  1. Викладіть нарізану шматочками курку, помідор і ананаси.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 15 хвилин.
  1. За 2 хвилини до завершення відведеного часу посипте піцу моцарелою та випікайте ще кілька хвилин.
  1. Готову піцу розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!