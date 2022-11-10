Блинчики с прижиганием – это обычные, знакомые нам блинчики, которые жарятся сразу с начинкой на сковородке. Их еще называют – пицца на блине.

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Начинка для них может быть любой: вареная или жареная курица, копченая ветчина или колбаса или сыр и шампиньоны. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями проверенным рецептом блинов, а вот начинку выбрала по своему вкусу: с курицей, грибами и сыром.

Рецепт блинов с прижиганием

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6



Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко

Ингредиенты для блинов:

– 125 граммов пшеничной муки;

– 2 куриных яйца;

– 175 миллилитров молока;

– 175 миллилитров кипятка;

– соль;

– сахар;

– 30 миллилитров масла.

Для начинки:

– тертый твердый сыр;

– отварная курятина;

– нарезанные шампиньоны.

Приготовление:

Для теста на блины перемешайте яйца с сахаром и солью, влейте молоко. Добавьте муку и размешайте до однородной консистенции.

Влейте в тесто кипяток и растительное масло. Перемешайте. Тесто на блины готово.

Начинка на блине должна быть уже готова, ведь дальше процесс будет довольно быстрым.

Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто на один блинчик на сковородку. Пока тесто полностью не схватилось на сковороде, посыпаем начинку: тертый сыр, отварная курица, грибы. Сверху вылейте еще немного теста.



Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко

Подождите, пока тесто схватится и осторожно переверните блинчик. Это удобно делать с помощью тарелки. Жарьте еще 1 – 2 минуты.

Блинчики готовы. Приятного тебе аппетита!

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