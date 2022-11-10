Блинчики с прижиганием – это обычные, знакомые нам блинчики, которые жарятся сразу с начинкой на сковородке. Их еще называют – пицца на блине.
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Начинка для них может быть любой: вареная или жареная курица, копченая ветчина или колбаса или сыр и шампиньоны. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями проверенным рецептом блинов, а вот начинку выбрала по своему вкусу: с курицей, грибами и сыром.
Рецепт блинов с прижиганием
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко
Приготовление:
- Для теста на блины перемешайте яйца с сахаром и солью, влейте молоко. Добавьте муку и размешайте до однородной консистенции.
- Влейте в тесто кипяток и растительное масло. Перемешайте. Тесто на блины готово.
- Начинка на блине должна быть уже готова, ведь дальше процесс будет довольно быстрым.
- Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто на один блинчик на сковородку. Пока тесто полностью не схватилось на сковороде, посыпаем начинку: тертый сыр, отварная курица, грибы. Сверху вылейте еще немного теста.
Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Подождите, пока тесто схватится и осторожно переверните блинчик. Это удобно делать с помощью тарелки. Жарьте еще 1 – 2 минуты.
- Блинчики готовы. Приятного тебе аппетита!
Советы от шеф-повара
- Помните, чтобы блинчик не порвался, начинка должна быть нарезана не большими кусочками.
- Не берите большую сковороду, чем меньше диаметр, тем легче листать блинчик.
- Такие блины можно сделать сладкими: с яблоками или ягодами.