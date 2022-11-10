Млинці з припіканням – це звичайні, знайомі нам налисники, які смажаться одразу з начинкою на сковорідці. Їх ще називають – піца на млинці.

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Начинка для них може бути будь-якою: варена чи смажена курка, копчена шинка чи ковбаса, або сир та печериці. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами перевіреним рецептом млинців, а от начинку обрала на свій смак: з куркою, грибами та сиром.

Рецепт млинців з припіканням

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Приготування:

  • Для тіста на млинці перемішайте яйця з цукром і сіллю, влийте молоко. Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
  • Влийте до тіста окріп та олію. Перемішайте. Тісто на млинці готове.
  • Начинка на млинці має бути вже готовою, адже далі процес буде доволі швидким.
  • Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте тісто на один млинець на сковорідку. Доки тісто повністю не схопилось на сковорідці, посипаємо начинку: тертий сир, відварена курятина, гриби. Зверху вилийте ще трішки тіста.


Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Зачекайте доки тісто схопиться і обережно перегорніть млинець. Це зручно робити за допомогою тарілки. Смажте ще 1 – 2 хвилини.
  • Млинці готові. Смачного!

Поради від шеф-кухаря

  • Пам'ятайте, щоб млинець не порвався, начинка повинна бути нарізаною не великими шматочками.
  • Не беріть велику сковорідку, чим менший діаметр, тим легше перегортати млинець.
  • Такі млинці можна зробити солодкими: з яблуками чи ягодами.