Пицца на блине – простой рецепт с прижиганием

Блинчики довольно популярное блюдо на столе украинцев. Их готовят с разными начинками, обжаривают в яйце или запекают в сладких сливках. Мы предлагаем вам попробовать их с прижиганием по рецепту Валентины Саенко.

Блинчики с прижиганием – это обычные, знакомые нам блинчики, которые жарятся сразу с начинкой на сковородке. Их еще называют – пицца на блине.

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Начинка для них может быть любой: вареная или жареная курица, копченая ветчина или колбаса или сыр и шампиньоны. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями проверенным рецептом блинов, а вот начинку выбрала по своему вкусу: с курицей, грибами и сыром.

Рецепт блинов с прижиганием

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6



Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко

– 125 граммов пшеничной муки;– 2 куриных яйца;– 175 миллилитров молока;– 175 миллилитров кипятка;– соль;– сахар;– 30 миллилитров масла.– тертый твердый сыр;– отварная курятина;– нарезанные шампиньоны.

Приготовление:

Для теста на блины перемешайте яйца с сахаром и солью, влейте молоко. Добавьте муку и размешайте до однородной консистенции.

Влейте в тесто кипяток и растительное масло. Перемешайте. Тесто на блины готово.

Начинка на блине должна быть уже готова, ведь дальше процесс будет довольно быстрым.

Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто на один блинчик на сковородку. Пока тесто полностью не схватилось на сковороде, посыпаем начинку: тертый сыр, отварная курица, грибы. Сверху вылейте еще немного теста.



Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко

Подождите, пока тесто схватится и осторожно переверните блинчик. Это удобно делать с помощью тарелки. Жарьте еще 1 – 2 минуты.

Блинчики готовы. Приятного тебе аппетита!

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