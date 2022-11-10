Пицца на блине – простой рецепт с прижиганием

10 ноября 2022 , 13:22
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Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Блинчики довольно популярное блюдо на столе украинцев. Их готовят с разными начинками, обжаривают в яйце или запекают в сладких сливках. Мы предлагаем вам попробовать их с прижиганием по рецепту Валентины Саенко.

Блинчики с прижиганием – это обычные, знакомые нам блинчики, которые жарятся сразу с начинкой на сковородке. Их еще называют – пицца на блине.

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Начинка для них может быть любой: вареная или жареная курица, копченая ветчина или колбаса или сыр и шампиньоны. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями проверенным рецептом блинов, а вот начинку выбрала по своему вкусу: с курицей, грибами и сыром.

Рецепт блинов с прижиганием

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 6


Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко

Ингредиенты для блинов:
– 125 граммов пшеничной муки;
– 2 куриных яйца;
– 175 миллилитров молока;
– 175 миллилитров кипятка;
– соль;
– сахар;
– 30 миллилитров масла.
Для начинки:
– тертый твердый сыр;
– отварная курятина;
– нарезанные шампиньоны.

Приготовление:

  • Для теста на блины перемешайте яйца с сахаром и солью, влейте молоко. Добавьте муку и размешайте до однородной консистенции.
  • Влейте в тесто кипяток и растительное масло. Перемешайте. Тесто на блины готово.
  • Начинка на блине должна быть уже готова, ведь дальше процесс будет довольно быстрым.
  • Сковороду разогрейте и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто на один блинчик на сковородку. Пока тесто полностью не схватилось на сковороде, посыпаем начинку: тертый сыр, отварная курица, грибы. Сверху вылейте еще немного теста.


Блинчики с прижиганием / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Подождите, пока тесто схватится и осторожно переверните блинчик. Это удобно делать с помощью тарелки. Жарьте еще 1 – 2 минуты.
  • Блинчики готовы. Приятного тебе аппетита!

Советы от шеф-повара

  • Помните, чтобы блинчик не порвался, начинка должна быть нарезана не большими кусочками.
  • Не берите большую сковороду, чем меньше диаметр, тем легче листать блинчик.
  • Такие блины можно сделать сладкими: с яблоками или ягодами.
Автор: Богданна Рибак