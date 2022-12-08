Наверное, невозможно найти человека, который вообще не любил бы пиццу. Нежное тесто, соус и любимые приложения – вот и все, что нужно для этой звезды итальянской кухни, покорившей миллионы сердец по всему миру.
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Пицца на гриле – это отличная опция в момент, когда выключили свет, но я возможность развести огонь у дома. Приготовить его очень легко, а насладиться ею сможет вся семья. Мы приготовим известную пиццу "4 сыра", но каждый может использовать свою любимую начинку.
Пицца на гриле
Время: 20 минут + 1 час для роста теста
Порций: 4
Смаковать пиццу можно всегда / Фото Pexels
Ингредиенты:
тесто:
- 600 граммов муки;
- 3 чайные ложечки сухих дрожжей;
- 400 миллилитров теплой воды;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1,5 чайной ложки соли;
начинка (пропорции можно выбрать по вкусу):
- маскарпоне;
- моцарелла;
- пармезан;
- дор блю;
- масло (для разбрызгивания);
- рукола (для украшения).
Приготовление:
- Муку соединяем с дрожжами и солью. Медленно добавляем теплую воду и оливковое масло, медленно вымешиваем тесто. Формируем из него шар и оставляем его в теплом месте на 1 час.
- Тесто легко присыпаем мукой и делим на две-три части, из каждой формируем пиццу.
- Жарим пиццу на гриле по 3 минуты с каждой стороны.
- Сбрызгиваем пиццу маслом и покрываем тонким слоем маскарпоне.
- Выкладываем сыры на пиццу.
- Жарим пиццу на гриле до того, как сыры расплавятся.
- Украшаем рукколой и подаем на стол.
Приятного аппетита!