Напевно, неможливо знайти людину, яка б узагалі не любила піцу. Ніжне тісто, соус та улюблені додатки – ось і все, що потрібно для цієї зірки італійської кухні, яка підкорила мільйони сердець по всьому світу.

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Піца на грилі – це чудова опція у момент, коли вимкнули світло, але я можливість розвести вогонь біля будинку. Приготувати її дуже легко, а насолодитися нею зможе уся сім'я. Ми приготуємо відому піцу "4 сири", але кожен може використати свою улюблену начинку.

Піца на грилі

Час: 20 хвилин + година для росту тіста

Порцій: 4

Смакувати піцу можна завжди / Фото Pexels

Інгредієнти:

тісто:

600 грамів борошна;

3 чайних ложечки сухих дріжджів;

400 мілілітрів теплої води;

2 столові ложки оливкової олії;

1,5 чайної ложки солі;

начинка (пропорції можна обрати до смаку):

маскарпоне;

моцарела;

пармезан;

дор блю;

олія (для збризкуванн);

рукола (для прикраси).

Приготування:

Борошно з'єднуємо з дріжджами і сіллю. Поволі додаємо теплу воду та оливкову олію, поволі вимішуємо тісто. Формуємо з нього кулю та залишаємо її у теплому місці на 1 годину. Тісто легко присипаємо борошном та ділимо на дві три частини, з кожної формуємо піцу. Смажимо піцу на грилі по 3 хвилини з кожної сторони. Збризкуємо піцу олією та покриваємо тонким шаром маскарпоне. Викладаємо сири на піцу. Смажимо піцу на грилі до того, як сири розплавляться. Прикрашаємо руколою та подаємо до столу.

Смачного!