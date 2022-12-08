Напевно, неможливо знайти людину, яка б узагалі не любила піцу. Ніжне тісто, соус та улюблені додатки – ось і все, що потрібно для цієї зірки італійської кухні, яка підкорила мільйони сердець по всьому світу.
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Піца на грилі – це чудова опція у момент, коли вимкнули світло, але я можливість розвести вогонь біля будинку. Приготувати її дуже легко, а насолодитися нею зможе уся сім'я. Ми приготуємо відому піцу "4 сири", але кожен може використати свою улюблену начинку.
Піца на грилі
Час: 20 хвилин + година для росту тіста
Порцій: 4
Смакувати піцу можна завжди / Фото Pexels
Інгредієнти:
тісто:
- 600 грамів борошна;
- 3 чайних ложечки сухих дріжджів;
- 400 мілілітрів теплої води;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1,5 чайної ложки солі;
начинка (пропорції можна обрати до смаку):
- маскарпоне;
- моцарела;
- пармезан;
- дор блю;
- олія (для збризкуванн);
- рукола (для прикраси).
Приготування:
- Борошно з'єднуємо з дріжджами і сіллю. Поволі додаємо теплу воду та оливкову олію, поволі вимішуємо тісто. Формуємо з нього кулю та залишаємо її у теплому місці на 1 годину.
- Тісто легко присипаємо борошном та ділимо на дві три частини, з кожної формуємо піцу.
- Смажимо піцу на грилі по 3 хвилини з кожної сторони.
- Збризкуємо піцу олією та покриваємо тонким шаром маскарпоне.
- Викладаємо сири на піцу.
- Смажимо піцу на грилі до того, як сири розплавляться.
- Прикрашаємо руколою та подаємо до столу.
Смачного!