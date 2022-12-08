Если возле дома есть огонь: готовим вкусную пиццу на гриле

8 декабря 2022, 17:10
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Источник:

burczymiwbrzuchu

Огонь у дома – это опция, которая сегодня стала настоящим "козырем". Если выключают свет, приготовить можно самую любимую еду, даже пиццу.

Наверное, невозможно найти человека, который вообще не любил бы пиццу. Нежное тесто, соус и любимые приложения – вот и все, что нужно для этой звезды итальянской кухни, покорившей миллионы сердец по всему миру.

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Пицца на гриле – это отличная опция в момент, когда выключили свет, но я возможность развести огонь у дома. Приготовить его очень легко, а насладиться ею сможет вся семья. Мы приготовим известную пиццу "4 сыра", но каждый может использовать свою любимую начинку.

Пицца на гриле

Время: 20 минут + 1 час для роста теста

Порций: 4

Смаковать пиццу можно всегда / Фото Pexels

Ингредиенты:

тесто:

  • 600 граммов муки;
  • 3 чайные ложечки сухих дрожжей;
  • 400 миллилитров теплой воды;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1,5 чайной ложки соли;

начинка (пропорции можно выбрать по вкусу):

  • маскарпоне;
  • моцарелла;
  • пармезан;
  • дор блю;
  • масло (для разбрызгивания);
  • рукола (для украшения).

Приготовление:

  1. Муку соединяем с дрожжами и солью. Медленно добавляем теплую воду и оливковое масло, медленно вымешиваем тесто. Формируем из него шар и оставляем его в теплом месте на 1 час.
  2. Тесто легко присыпаем мукой и делим на две-три части, из каждой формируем пиццу.
  3. Жарим пиццу на гриле по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Сбрызгиваем пиццу маслом и покрываем тонким слоем маскарпоне.
  5. Выкладываем сыры на пиццу.
  6. Жарим пиццу на гриле до того, как сыры расплавятся.
  7. Украшаем рукколой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська