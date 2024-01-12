Лучший завтрак за 10 минут: гениальный рецепт от суперфиналистки "МастерШеф"
12 января 2024, 12:30Читати новину українською
Источник:olga_riabenko
Завтрак важно не пропускать. Он должен быть полезным и вкусным, чтобы зарядить вас на новые свершения.
Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом от суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Филенко. На приготовление уйдет всего 10 минут.
Стоит попробовать Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра
Рецепт простого завтрака из лаваша
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 круглый лаваш;
– 2 яйца;
– 50 граммов моцареллы;
– 100 граммов консервированного тунца;
– 50 граммов твердого сыра;
– 1 помидор;
– пучок шпината;
– песто по вкусу.
Приготовление:
- Выложите лаваш в глубокую форму. Она должна быть несколько меньше, чтобы сформировались бортики.
- На лаваш положите порезанные моцареллу, помидоры и шпинат.
- Взбейте яйца и вылейте их в форму. Сверху добавьте немного песто, тунец и посыпьте натертым сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут.