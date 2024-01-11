Попробуйте воспользоваться этим рецептом. Рваный пирог из лаваша и сыра очень просто и быстро готовить.
Стоит попробовать Идеальное блюдо для всей семьи: готовим картофельную запеканку с курицей и грибами.
Пирог из лаваша и сыра
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом.
- Добавьте измельченную зелень, натертый сыр и порванный на куски лаваш.
- Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился.
- Выложите в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 35 минут.