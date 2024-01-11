Попробуйте воспользоваться этим рецептом. Рваный пирог из лаваша и сыра очень просто и быстро готовить.

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Пирог из лаваша и сыра

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом.
  2. Добавьте измельченную зелень, натертый сыр и порванный на куски лаваш.
  3. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился.
  4. Выложите в форму, застеленную пергаментом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 35 минут.