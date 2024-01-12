Спробуйте скористатися цим простим рецептом від суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Філенко. На приготування знадобиться всього 10 хвилин.
Варто спробувати Найпростіший сніданок, коли бракує часу: готуємо рваний пиріг з лаваша та сиру
Рецепт простого сніданку з лаваша
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Викладіть лаваш у глибоку форму. Вона має бути дещо меншою, щоб сформувалися бортики.
- На лаваш покладіть порізані моцарелу, помідори та шпинат.
- Збийте яйця та вилийте їх у форму. Зверху додайте трохи песто, тунець та притрусіть натертим сиром.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10 хвилин.