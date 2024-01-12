Спробуйте скористатися цим простим рецептом від суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Філенко. На приготування знадобиться всього 10 хвилин.

Варто спробувати Найпростіший сніданок, коли бракує часу: готуємо рваний пиріг з лаваша та сиру

Рецепт простого сніданку з лаваша

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  • Викладіть лаваш у глибоку форму. Вона має бути дещо меншою, щоб сформувалися бортики.
  • На лаваш покладіть порізані моцарелу, помідори та шпинат.
  • Збийте яйця та вилийте їх у форму. Зверху додайте трохи песто, тунець та притрусіть натертим сиром.
  • Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10 хвилин.