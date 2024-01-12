Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом от суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Филенко. На приготовление уйдет всего 10 минут.
Стоит попробовать Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра
Рецепт простого завтрака из лаваша
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Выложите лаваш в глубокую форму. Она должна быть несколько меньше, чтобы сформировались бортики.
- На лаваш положите порезанные моцареллу, помидоры и шпинат.
- Взбейте яйца и вылейте их в форму. Сверху добавьте немного песто, тунец и посыпьте натертым сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут.