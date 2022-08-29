Пицца Маргарита была создана в 1889 году. Путешествуя по Италии, королева Маргарита Савойская хотела узнать о привычных региональных блюдах, которые ели ее подданные. Когда она была в Неаполе, местный пекарь Раффаэле Эспозито приготовил самое простое блюдо – пиццу, в состав которой, кроме теста, входили только помидоры, сыр моцарелла и базилик.
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Реакция королевы
Королева сразу заметила, что в этом привычном повседневном блюде присутствуют три национальных цвета Италии: помидорный красный, сырный белый и зеленый базилик. Пицца настолько понравилась королевским супругам, что ее позволили назвать Маргарита. Самый популярный и простой вариант итальянской пиццы называется так и по сей день. Его можно приобрести в каждой пиццерии Италии и во всем мире.
Рецепт классической Маргариты
Время: 2 часа
Порций: 4
Известная на весь мир пицца / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 250 грамм пшеничной муки;
- 150 миллилитров теплой воды;
- 20 миллилитров оливкового масла;
- 7 граммов сухих быстрорастворимых дрожжей;
- 7 граммов соли;
- 30 грамм сахара;
- 3 шарика моцареллы;
- 1 банка помидоров без кожуры;
- 1 ложка томатной пасты;
- 1 чайная ложка сушеного орегано;
- 1 ложка оливкового масла;
- соль перец по вкусу;
- свежий базилик.
Приготовление:
- Смешайте дрожжи с сахаром, водой и несколькими столовыми ложками муки. Отставьте массу на 30 минут.
- Через 30 минут добавьте оставшуюся муку, соль и масло, замесите тесто и дайте ему подняться в течение часа.
- Разделите тесто на 4 части, разровняйте лепешку и раскатайте его.
- Переложите в противень и снова отставьте для подъема примерно на 30 минут.
- Тем временем приготовьте соус. Разогрейте оливковое масло на сковороде, томатную пасту, помидоры, орегано, соль и перец. Тушите около 30 минут.
- Полейте тесто соусом, добавьте нарезанную моцареллу, выпекайте около 10 минут при 250 градусах.
- Подавайте со свежим базиликом.