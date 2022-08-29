Піца Маргарита була створена в 1889 році. Подорожуючи Італією, королева Маргарита Савойська хотіла дізнатися про звичні регіональні страви, які їли її піддані. Коли вона була в Неаполі, місцевий пекар Раффаеле Еспозіто приготував найпростішу страву – піцу, до складу якої, крім тіста, входили лише помідори, сир моцарела та базилік.
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Реакція королеви
Королева відразу помітила, що в цій звичній повсякденній страві присутні три національних кольори Італії: помідорний червоний, сирний білий і зелений базилік. Піца настільки сподобалася королівському подружжю, що її дозволили назвати Маргарита. Найпопулярніший і найпростіший варіант італійської піци називається так й донині. Його можна придбати в кожній піцерії Італії та майже в усьому світі.
Рецепт класичної Маргарити
Час: 2 годин
Порцій: 4
Відома на весь світ піца / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 250 грамів пшеничного борошна;
- 150 мілілітрів теплої води;
- 20 мілілітрів оливкової олії;
- 7 грамів сухих швидкорозчинних дріжджів;
- 7 грамів солі;
- 30 грамів цукру;
- 3 кульки моцарели;
- 1 банка помідорів без шкірки;
- 1 ложка томатної пасти;
- 1 чайна ложка сушеного орегано;
- 1 ложка оливкової олії;
- сіль перець до смаку;
- свіжий базилік.
Приготування:
- Змішайте дріжджі з цукром, водою і кількома столовими ложками борошна. Відставте масу на 30 хвилин.
- Через 30 хвилин додайте решту борошна, сіллю та олією, замісіть тісто та дайте йому піднятися протягом години.
- Розділіть тісто на 4 частини, розрівняйте корж та розкачайте його.
- Перекладіть у деко та знову відставте для підйому приблизно на 30 хвилин.
- Тим часом приготуйте соус. Розігрійте оливкову олію на сковороді, томатну пасту, помідори, орегано, сіль і перець. Тушкуйте близько 30 хвилин.
- Полийте тісто соусом, додайте нарізану моцарелу, випікайте близько 10 хвилин при 250 градусах.
- Подавайте зі свіжим базиліком.