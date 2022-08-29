Пицца Маргарита: история самой популярной пиццы в мире и классический рецепт

29 августа 2022 , 07:07
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Источник:

Beszamel

Список блюд практически в каждой пиццерии обычно открывается пиццей Маргарита. Ее состав довольно скромный, но это не помешало ей обрести мировую известность.

Пицца Маргарита была создана в 1889 году. Путешествуя по Италии, королева Маргарита Савойская хотела узнать о привычных региональных блюдах, которые ели ее подданные. Когда она была в Неаполе, местный пекарь Раффаэле Эспозито приготовил самое простое блюдо – пиццу, в состав которой, кроме теста, входили только помидоры, сыр моцарелла и базилик.

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Реакция королевы

Королева сразу заметила, что в этом привычном повседневном блюде присутствуют три национальных цвета Италии: помидорный красный, сырный белый и зеленый базилик. Пицца настолько понравилась королевским супругам, что ее позволили назвать Маргарита. Самый популярный и простой вариант итальянской пиццы называется так и по сей день. Его можно приобрести в каждой пиццерии Италии и во всем мире.

Рецепт классической Маргариты

Время: 2 часа
Порций: 4

Известная на весь мир пицца / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 250 грамм пшеничной муки;
  • 150 миллилитров теплой воды;
  • 20 миллилитров оливкового масла;
  • 7 граммов сухих быстрорастворимых дрожжей;
  • 7 граммов соли;
  • 30 грамм сахара;
  • 3 шарика моцареллы;
  • 1 банка помидоров без кожуры;
  • 1 ложка томатной пасты;
  • 1 чайная ложка сушеного орегано;
  • 1 ложка оливкового масла;
  • соль перец по вкусу;
  • свежий базилик.

Приготовление:

  1. Смешайте дрожжи с сахаром, водой и несколькими столовыми ложками муки. Отставьте массу на 30 минут.
  2. Через 30 минут добавьте оставшуюся муку, соль и масло, замесите тесто и дайте ему подняться в течение часа.
  3. Разделите тесто на 4 части, разровняйте лепешку и раскатайте его.
  4. Переложите в противень и снова отставьте для подъема примерно на 30 минут.
  5. Тем временем приготовьте соус. Разогрейте оливковое масло на сковороде, томатную пасту, помидоры, орегано, соль и перец. Тушите около 30 минут.
  6. Полейте тесто соусом, добавьте нарезанную моцареллу, выпекайте около 10 минут при 250 градусах.
  7. Подавайте со свежим базиликом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська