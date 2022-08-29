Пицца Маргарита: история самой популярной пиццы в мире и классический рецепт

Список блюд практически в каждой пиццерии обычно открывается пиццей Маргарита. Ее состав довольно скромный, но это не помешало ей обрести мировую известность.

Пицца Маргарита была создана в 1889 году. Путешествуя по Италии, королева Маргарита Савойская хотела узнать о привычных региональных блюдах, которые ели ее подданные. Когда она была в Неаполе, местный пекарь Раффаэле Эспозито приготовил самое простое блюдо – пиццу, в состав которой, кроме теста, входили только помидоры, сыр моцарелла и базилик.

Не пропустите Здоровый лайфстайл как стиль жизни, или Как оставаться в тренде на перекусах

Реакция королевы

Королева сразу заметила, что в этом привычном повседневном блюде присутствуют три национальных цвета Италии: помидорный красный, сырный белый и зеленый базилик. Пицца настолько понравилась королевским супругам, что ее позволили назвать Маргарита. Самый популярный и простой вариант итальянской пиццы называется так и по сей день. Его можно приобрести в каждой пиццерии Италии и во всем мире.

Рецепт классической Маргариты

Время: 2 часа

Порций: 4

Известная на весь мир пицца / Фото unsplash

Ингредиенты:

250 грамм пшеничной муки;

150 миллилитров теплой воды;

20 миллилитров оливкового масла;

7 граммов сухих быстрорастворимых дрожжей;

7 граммов соли;

30 грамм сахара;

3 шарика моцареллы;

1 банка помидоров без кожуры;

1 ложка томатной пасты;

1 чайная ложка сушеного орегано;

1 ложка оливкового масла;

соль перец по вкусу;

свежий базилик.

Приготовление: