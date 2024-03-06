Отменный вкус Италии: как приготовить самую известную в мире пиццу
Пицца Маргарита – классическое итальянское блюдо, которое завоевало мир своей простотой и вкусом. Эта пицца известна своим минимализмом. Она состоит только из трех основных ингредиентов: томатного соуса, сыра моцарелла и оливок.
Название "Маргарита" возникло в честь королевы Италии Маргариты Савойской, которая, по легенде, любила это простое, но вкусное блюдо. Эта пицца имеет свои особенности: красный томатный соус придает ей сочности и остроты, сыр моцарелла тает во рту, создавая неповторимый вкус, а оливки создает нотки свежести и аромата.
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Пицца Маргарита является одной из самых популярных в мире, и ее рецепт стал основой для многих других видов пиццы.
Рецепт пиццы Маргариты
- Время: 1 час
- Порций: 4
Невероятное блюдо / Фото unsplashИнгредиенты:
– 7 грамм сухих дрожжей;
– 450 грамм пшеничной муки;
– 6 чайных ложек оливкового масла;
– 3 зубчика чеснока;
– 400 грамм помидоров в собственном соусе;
– 500 грамм сыра моцарелла;
– специи:
– соль, перец, орегано, базилик.
Приготовление:
- Сухие дрожжи всыпьте в 200 миллилитров теплой воды и хорошо перемешайте.
- Муку просейте через сито и смешайте с чайной ложкой соли. Медленно влейте 1 чайную ложку оливкового масла и закваску, а затем соедините все остальные ингредиенты.
- Выложите тесто на кондитерскую доску и вымешивайте вручную 10 – 15 минут, пока оно не станет однородным и рыхлым.
- Поместите замешанное тесто в миску и натрите его 3 чайными ложками оливкового масла. Затем плотно накройте пленкой и поставьте в теплое место на 60 минут.
- Налейте в кастрюлю 2 чайные ложки оливкового масла, а затем натрите чеснок.
- Через 1,5 минуты добавьте столовую ложку орегано и чайную ложку базилика и перемешайте.
- Добавьте пюре и нарезанные помидоры. Все перемешайте, затем добавьте чайную ложку соли и немного свежемолотого перца.
- Варите 10 – 15 минут на медленном огне под немного открытой крышкой, чтобы соус уменьшился. Если вы любите кусочки помидоров в соусе, их необязательно крошить.
- Натрите сыр и поместите его в миску.
- Поднятое тесто выложите на противень и медленно растягивайте до края. Полейте их соусом, посыпьте сыром и добавьте немного орегано.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте примерно 15 – 20 минут.
- Оставшийся соус вылейте в миску и подавайте к готовой пицце.