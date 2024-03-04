К счастью, есть другой способ приготовления овощей, который намного лучше традиционного. Обычная картошка будет смаковать как никогда. Чаще всего картофель отваривают и подают как дополнение к обеду, но у нас есть гораздо лучший способ.

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Как приготовить картофель на пару

Картофель можно варить не только в горячей воде, но и на пару. Все, что вам понадобится, это большая кастрюля, металлический дуршлаг или специальное ситечко для приготовления на пару и вода. Важно, чтобы во время приготовления сито не касалось воды. Меньшие плоды будут готовы всего за 20 минут, а большие понадобятся не менее получаса.

Рецепт картофеля на пару

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 4 – 6 штук молодого картофеля;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте картофель, вымойте его под холодной водой, по желанию почистите. В большую кастрюлю налейте воды и добавьте соль. Доведите воду до кипения. Положите картофель в большой дуршлаг или сито, которое можно поставить в кастрюлю так, чтобы она не коснулась воды, когда она кипит. Когда вода закипит, поставьте дуршлаг с картошкой на кастрюлю. Накройте крышкой, чтобы пар не выходил. Готовьте картофель на пару примерно 20 – 30 минут, в зависимости от размера. Он должен стать мягким, но не распадаться. Проверьте готовность картофеля, проткнув его вилкой. Подавайте картофель на стол как гарнир к основному блюду или просто с вкусным соусом или маслом.

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