К счастью, есть другой способ приготовления овощей, который намного лучше традиционного. Обычная картошка будет смаковать как никогда. Чаще всего картофель отваривают и подают как дополнение к обеду, но у нас есть гораздо лучший способ.
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Как приготовить картофель на пару
Картофель можно варить не только в горячей воде, но и на пару. Все, что вам понадобится, это большая кастрюля, металлический дуршлаг или специальное ситечко для приготовления на пару и вода. Важно, чтобы во время приготовления сито не касалось воды. Меньшие плоды будут готовы всего за 20 минут, а большие понадобятся не менее получаса.
Рецепт картофеля на пару
- Время: 40 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Подготовьте картофель, вымойте его под холодной водой, по желанию почистите.
- В большую кастрюлю налейте воды и добавьте соль.
- Доведите воду до кипения.
- Положите картофель в большой дуршлаг или сито, которое можно поставить в кастрюлю так, чтобы она не коснулась воды, когда она кипит.
- Когда вода закипит, поставьте дуршлаг с картошкой на кастрюлю. Накройте крышкой, чтобы пар не выходил.
- Готовьте картофель на пару примерно 20 – 30 минут, в зависимости от размера.
- Он должен стать мягким, но не распадаться.
- Проверьте готовность картофеля, проткнув его вилкой.
- Подавайте картофель на стол как гарнир к основному блюду или просто с вкусным соусом или маслом.