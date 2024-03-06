Название "Маргарита" возникло в честь королевы Италии Маргариты Савойской, которая, по легенде, любила это простое, но вкусное блюдо. Эта пицца имеет свои особенности: красный томатный соус придает ей сочности и остроты, сыр моцарелла тает во рту, создавая неповторимый вкус, а оливки создает нотки свежести и аромата.

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Пицца Маргарита является одной из самых популярных в мире, и ее рецепт стал основой для многих других видов пиццы.

Рецепт пиццы Маргариты

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 7 грамм сухих дрожжей;

– 450 грамм пшеничной муки;

– 6 чайных ложек оливкового масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 400 грамм помидоров в собственном соусе;

– 500 грамм сыра моцарелла;

– специи:

– соль, перец, орегано, базилик.

Приготовление:

Сухие дрожжи всыпьте в 200 миллилитров теплой воды и хорошо перемешайте. Муку просейте через сито и смешайте с чайной ложкой соли. Медленно влейте 1 чайную ложку оливкового масла и закваску, а затем соедините все остальные ингредиенты. Выложите тесто на кондитерскую доску и вымешивайте вручную 10 – 15 минут, пока оно не станет однородным и рыхлым. Поместите замешанное тесто в миску и натрите его 3 чайными ложками оливкового масла. Затем плотно накройте пленкой и поставьте в теплое место на 60 минут. Налейте в кастрюлю 2 чайные ложки оливкового масла, а затем натрите чеснок. Через 1,5 минуты добавьте столовую ложку орегано и чайную ложку базилика и перемешайте. Добавьте пюре и нарезанные помидоры. Все перемешайте, затем добавьте чайную ложку соли и немного свежемолотого перца. Варите 10 – 15 минут на медленном огне под немного открытой крышкой, чтобы соус уменьшился. Если вы любите кусочки помидоров в соусе, их необязательно крошить. Натрите сыр и поместите его в миску. Поднятое тесто выложите на противень и медленно растягивайте до края. Полейте их соусом, посыпьте сыром и добавьте немного орегано. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте примерно 15 – 20 минут. Оставшийся соус вылейте в миску и подавайте к готовой пицце.

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