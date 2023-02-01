Пицца на сковороде: не отказывайте себе в удовольствии

Даже если нет света в квартире, обед будет по расписанию. Готовим вкусную пиццу на сковороде.

Пицца на сковороде – идеальное решение для вкусного завтрака, обеда или ужина. Неважно, есть ли свет в доме (при условии, что у вас газовая плита), ведь вкусное блюдо будет готово за считанные минуты.

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В общем, технология приготовления не отличается от оригинала, но запекать тесто нужно не в духовке, а на сковородке. Начинки выбирайте по вкусу: с курицей, рыбой, колбаской или сыром. Вкусно будет, чтобы вы не выбрали.

Рецепт пиццы на сковороде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

– яйцо;– 200 граммов кефира;– 2 чайные ложки сахара;– 1 чайная ложка соли;– 350 граммов муки;– 1/3 чайной ложки соды;– 1 чайная ложка разрыхлителя– 2 столовых ложки масла.– томатный соус;– итальянские травы;– сыр;– колбаска;– маслины;– кукуруза консервированная.

Приготовление:

Яйцо соединяем с кефиром, солью и сахаром, смешиваем. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель. Замешиваем тесто, мука должна быть полностью увлажнена.

Добавляем масло, перекладываем тесто на поверхность и вымешиваем 2 – 3 минуты.

️Кладем тесто в миску смазанную маслом и оставляем на 30 минут. После отстаивания готовое оно будет мягким и эластичным.

️Разделяем тесто на две части, в зависимости от того, какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатываем тесто в круг 26 сантиметров диаметром.

Выкладываем его на сковороду под крышкой и готовим 5 минут. Переворачиваем, лепешка должна быть румяной.

На подрумяненную часть выкладываем начинку, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

Готовую пиццу сразу подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!