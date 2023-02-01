Пицца на сковороде: не отказывайте себе в удовольствии
1 февраля 2023, 14:14Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Даже если нет света в квартире, обед будет по расписанию. Готовим вкусную пиццу на сковороде.
Пицца на сковороде – идеальное решение для вкусного завтрака, обеда или ужина. Неважно, есть ли свет в доме (при условии, что у вас газовая плита), ведь вкусное блюдо будет готово за считанные минуты.
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В общем, технология приготовления не отличается от оригинала, но запекать тесто нужно не в духовке, а на сковородке. Начинки выбирайте по вкусу: с курицей, рыбой, колбаской или сыром. Вкусно будет, чтобы вы не выбрали.
Рецепт пиццы на сковороде
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– яйцо;
– 200 граммов кефира;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 350 граммов муки;
– 1/3 чайной ложки соды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя
– 2 столовых ложки масла.
Для начинки:
– томатный соус;
– итальянские травы;
– сыр;
– колбаска;
– маслины;
– кукуруза консервированная.
Приготовление:
- Яйцо соединяем с кефиром, солью и сахаром, смешиваем. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель. Замешиваем тесто, мука должна быть полностью увлажнена.
- Добавляем масло, перекладываем тесто на поверхность и вымешиваем 2 – 3 минуты.
- ️Кладем тесто в миску смазанную маслом и оставляем на 30 минут. После отстаивания готовое оно будет мягким и эластичным.
- ️Разделяем тесто на две части, в зависимости от того, какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатываем тесто в круг 26 сантиметров диаметром.
- Выкладываем его на сковороду под крышкой и готовим 5 минут. Переворачиваем, лепешка должна быть румяной.
- На подрумяненную часть выкладываем начинку, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.
- Готовую пиццу сразу подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!