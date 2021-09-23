Турецкая пицца – пиде: рецепт вкуснейшей "лодочки" с мясом и овощами

Ну кто же из нас не любит пиццу! А вы пробовали когда-нибудь ее турецкий вариант с мясным фаршем и овощами – пиде? Вот подробный рецепт, по которому вы с легкостью приготовите эту вкуснятину у себя дома.

Пиде – популярное в Турции блюдо, нечто среднее между пиццей и открытым пирогом, в форме лодочки. Чаще всего пиде готовят с бараньим или говяжьим фаршем, но вкусно получается также с курятиной, сыром и яйцами (вроде хачапури) или просто овощами.

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Рецепт турецкой пиццы – пиде

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8



Пиде с мясом / Фото Фрипик

– 510 г пшеничной муки;– 10 г сухих дрожжей;– 25 мл масла;– 240 мл воды;– 40 г петрушки;– 20 г чеснока;– 700 г бараньего фарша;– 1 шт. красного перца чили;– 200 г болгарского перца;– 180 г репчатого лука;– 2 ч. л. зиры;– 1 ч. л. сухого перца чили;– 40 г томатной пасты;– 50 мл оливкового масла;– соль;– молотый черный перец;– сахар.

Приготовление:

Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, по 5 грамм соли и сахара, 25 миллилитров масла и теплую воду. Замесите однородное тесто и переложите его в смазанную маслом миску. Отправьте тесто на 40 – 60 минут отдохнуть в теплое место.

На разогретой сковородке обжарьте мелко нарезанный лук, посыпьте его зирой. Добавьте к луку мелко нарезанный болгарский перец, острый перец чили и чеснок. Обжаривайте их в течение 2 минут.

Добавьте к зажарке фарш и жарьте еще 5 – 10 минут. Добавьте в фарш томатную пасту, черный молотый перец, сухой чили, сахар и соль. Продолжайте обжаривать начинку еще 2 – 3 минуты.



Приготовление пиде / Фото Еда

Снимите начинку с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень половины петрушки, перемешайте.

Готовое тесто разделите на несколько равных частей. Каждую из них раскатайте в тонкий слой и переложите на противень с пергаментом. Выложите на тесто восьмую часть начинки отступая от краев теста на 2 – 3 сантиметра.

Подогните края теста к середине и сформируйте пиде лодочкой.



Приготовление пиде / Фото Еда

Смажьте края теста оливковым маслом и отправьте его выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.

Готовые пиде нарежьте на порционные куски и посыпьте нарезанной зеленью.



Приготовление пиде / Фото Еда

Подавайте к столу блюдо горячим.

Приятного аппетита!