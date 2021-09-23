Пиде – популярное в Турции блюдо, нечто среднее между пиццей и открытым пирогом, в форме лодочки. Чаще всего пиде готовят с бараньим или говяжьим фаршем, но вкусно получается также с курятиной, сыром и яйцами (вроде хачапури) или просто овощами.

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Рецепт турецкой пиццы – пиде

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8


Пиде с мясом / Фото Фрипик

Приготовление:

  1. Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, по 5 грамм соли и сахара, 25 миллилитров масла и теплую воду. Замесите однородное тесто и переложите его в смазанную маслом миску. Отправьте тесто на 40 – 60 минут отдохнуть в теплое место.
  1. На разогретой сковородке обжарьте мелко нарезанный лук, посыпьте его зирой. Добавьте к луку мелко нарезанный болгарский перец, острый перец чили и чеснок. Обжаривайте их в течение 2 минут.
  1. Добавьте к зажарке фарш и жарьте еще 5 – 10 минут. Добавьте в фарш томатную пасту, черный молотый перец, сухой чили, сахар и соль. Продолжайте обжаривать начинку еще 2 – 3 минуты.


Приготовление пиде / Фото Еда

  1. Снимите начинку с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень половины петрушки, перемешайте.
  1. Готовое тесто разделите на несколько равных частей. Каждую из них раскатайте в тонкий слой и переложите на противень с пергаментом. Выложите на тесто восьмую часть начинки отступая от краев теста на 2 – 3 сантиметра.
  1. Подогните края теста к середине и сформируйте пиде лодочкой.


Приготовление пиде / Фото Еда

  1. Смажьте края теста оливковым маслом и отправьте его выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.
  1. Готовые пиде нарежьте на порционные куски и посыпьте нарезанной зеленью.


Приготовление пиде / Фото Еда

  1. Подавайте к столу блюдо горячим.

Приятного аппетита!