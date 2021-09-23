Пиде – популярное в Турции блюдо, нечто среднее между пиццей и открытым пирогом, в форме лодочки. Чаще всего пиде готовят с бараньим или говяжьим фаршем, но вкусно получается также с курятиной, сыром и яйцами (вроде хачапури) или просто овощами.
Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, наггетсы и котлеты с сырной начинкой
Рецепт турецкой пиццы – пиде
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Пиде с мясом / Фото Фрипик
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, по 5 грамм соли и сахара, 25 миллилитров масла и теплую воду. Замесите однородное тесто и переложите его в смазанную маслом миску. Отправьте тесто на 40 – 60 минут отдохнуть в теплое место.
- На разогретой сковородке обжарьте мелко нарезанный лук, посыпьте его зирой. Добавьте к луку мелко нарезанный болгарский перец, острый перец чили и чеснок. Обжаривайте их в течение 2 минут.
- Добавьте к зажарке фарш и жарьте еще 5 – 10 минут. Добавьте в фарш томатную пасту, черный молотый перец, сухой чили, сахар и соль. Продолжайте обжаривать начинку еще 2 – 3 минуты.
Приготовление пиде / Фото Еда
- Снимите начинку с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень половины петрушки, перемешайте.
- Готовое тесто разделите на несколько равных частей. Каждую из них раскатайте в тонкий слой и переложите на противень с пергаментом. Выложите на тесто восьмую часть начинки отступая от краев теста на 2 – 3 сантиметра.
- Подогните края теста к середине и сформируйте пиде лодочкой.
Приготовление пиде / Фото Еда
- Смажьте края теста оливковым маслом и отправьте его выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.
- Готовые пиде нарежьте на порционные куски и посыпьте нарезанной зеленью.
Приготовление пиде / Фото Еда
- Подавайте к столу блюдо горячим.
Приятного аппетита!