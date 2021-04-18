Три самые популярные начинки для пиццы: рецепты на любой вкус
18 апреля – международный День пиццы и мы собрали для вас три самых популярных начинки для блюда: пепперони, творожная и цезаре.
Источник:24 канал
Пицца – одно из самых популярных блюд во всем мире. Существует множество начинок для этого блюда, от классической Маргариты до пикантной Диаболо.
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Мы подготовили для вас три самых популярных начинки для пиццы, которые точно понравятся вам и вашей семье. Какую из них выбрать, или приготовить все три – решать только вам!
– пепперони
Пицца пепперони
- Смажьте тесто на пиццу томатным соусом.
- Моцареллу натрите на терке или нарежьте тоненькими кусочками. Выложите сыр на слой томатного соуса.
- Нарежьте колбасу тонкими ломтиками, выложите сверху на сыр.
- Помойте помидоры, разрежьте их на половинки и выложите на пиццу.
- Обильно посыпьте орегано и отправьте пиццу в духовку выпекаться на 20 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
– сырная
Сырная пицца
- Смажьте тесто на пиццу томатным соусом.
- Сыр Моцарелла натрите на терке или нарежьте кусочками. Выложите на слой томатного соуса.
- Сверху на сыр покрошите Дор Блю и посыпьте пармезаном.
- Нарежьте грушу тонкими ломтиками и выложите на пиццу.
- Посыпьте пиццу грецкими орешками и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!
– цезаре
Пицца Цезаре
- Смажьте корж для пиццы соусом на ваш выбор.
- Натрите сыр Моцарелла на терке или нарежьте ломтиками, выложите на слой соуса.
- Испеките загатовки на пиццу в духовке 10 – 15 минут при 180 градусах.
- Нарежьте курочку кусочками, яйца и черри разрежьте на половину.
- Выложите нарезанные ингредиенты на выпеченную пиццу, порвите руками листья салата и добавьте в блюдо.
- Посыпьте пиццу Пармезаном и полейте сливочным соусом или соусом для Цезаря. Приятного аппетита!
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