18 апреля – международный День пиццы и мы собрали для вас три самых популярных начинки для блюда: пепперони, творожная и цезаре.

Пицца – одно из самых популярных блюд во всем мире. Существует множество начинок для этого блюда, от классической Маргариты до пикантной Диаболо.

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Мы подготовили для вас три самых популярных начинки для пиццы, которые точно понравятся вам и вашей семье. Какую из них выбрать, или приготовить все три – решать только вам!

– пепперони



Пицца пепперони

Ингредиенты:

– томатный соус для пиццы на ваш вкус;

– 200 г пепперони;

– 150 г моцареллы;

– 3 – 4 шт. томатов черри;

– орегано на ваш вкус.

Смажьте тесто на пиццу томатным соусом. Моцареллу натрите на терке или нарежьте тоненькими кусочками. Выложите сыр на слой томатного соуса. Нарежьте колбасу тонкими ломтиками, выложите сверху на сыр. Помойте помидоры, разрежьте их на половинки и выложите на пиццу. Обильно посыпьте орегано и отправьте пиццу в духовку выпекаться на 20 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

– сырная

Сырная пицца

Ингредиенты:

– томатный соус для пиццы на ваш вкус;

– 150 г моцареллы;

– 30 г сыра Дор Блю;

– Пармезан на ваш вкус;

– ½ груши,

– грецкие орешки на ваш вкус.

Смажьте тесто на пиццу томатным соусом. Сыр Моцарелла натрите на терке или нарежьте кусочками. Выложите на слой томатного соуса. Сверху на сыр покрошите Дор Блю и посыпьте пармезаном. Нарежьте грушу тонкими ломтиками и выложите на пиццу. Посыпьте пиццу грецкими орешками и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

– цезаре

Пицца Цезаре

Ингредиенты:

– сливочный или томатный соус для пиццы на ваш вкус;

– 100 г вареной курочки;

– 150 г сыра Моцарелла;

– 2 – 3 сваренных перепелиных яйца,

– 5 – 6 томатов черри;

– салат Айсберг;

– сыр Пармезан на ваш вкус.